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НовостиВ мире

Курение в помещении сказывается на развитии… детей

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1
06 февраля 2017 г., 15:24
8
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Курение в помещении сказывается на развитии… детей

К таким выводам пришли ученые.

Как сообщает издание «Вокруг света», специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) изучили влияние «третичного курения» на мышей. Табачный дым, въевшийся в одежду и мебель, может привести к задержке развития детей.

Эксперты провели эксперимент. Они положили в клетки с новорожденными мышатами кусочки ткани с въевшимися следами никотина и табачных смол. Через три недели выяснилось, что у маленьких грызунов обнаружилась значительная задержка в наборе веса, а вот более взрослые особи не почувствовали изменений. Сменив обстановку, мышата начинали догонять в развитии своих сверстников.

По мнению ученых, маленькие дети подвергаются большему риску, если вступают в контакт с поверхностями, загрязненными табачным дымом. «Третичное курение» наносит реальный вред иммунной системе.
Теги новости: Курение, эксперимент, развитие
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Вальтер с кладбища
06 февраля 2017 г., 17:02
А жить ещё не вредно?
общее мнение
06 февраля 2017 г., 17:01
Думаю что дышать тоже вредно ...пора ввести налог на воздух
гостья
06 февраля 2017 г., 16:56
ЖУТЬ,Елецкая табачная фабрика вот уже лет как двадцать пять закрыта.
Все комментарии (8)
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