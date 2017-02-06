Курение в помещении сказывается на развитии… детей

К таким выводам пришли ученые.Как сообщает издание «Вокруг света», специалисты Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (США) изучили влияние «третичного курения» на мышей. Табачный дым, въевшийся в одежду и мебель, может привести к задержке развития детей.
Эксперты провели эксперимент. Они положили в клетки с новорожденными мышатами кусочки ткани с въевшимися следами никотина и табачных смол. Через три недели выяснилось, что у маленьких грызунов обнаружилась значительная задержка в наборе веса, а вот более взрослые особи не почувствовали изменений. Сменив обстановку, мышата начинали догонять в развитии своих сверстников.
По мнению ученых, маленькие дети подвергаются большему риску, если вступают в контакт с поверхностями, загрязненными табачным дымом. «Третичное курение» наносит реальный вред иммунной системе.