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НовостиСпорт

Лучшим в команде борцов был тяж, но и другие не подкачали (ФОТО)

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1
06 февраля 2017 г., 15:25
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Лучшим в команде борцов был тяж, но и другие не подкачали (ФОТО)

Борцы из Липецкой области отлично выступили на турнире памяти легендарного маршала.

Липецкие борцы-вольники завоевали награды всех достоинств в Орле на Всероссийских соревнованиях среди юношей, посвященных памяти маршала Виктора Куликова, бывшего командующего объединенными силами стран-участниц Варшавского договора, военачальника, который принимал историческую часть парада 1995 года на Красной площади, посвященного 50-летию Великой победы.

Почтить память легендарного уроженца и почетного гражданина Орла приехали борцы из Москвы, Московской области, Ивановской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Тамбовской областей, Пермского края, республики Саха-Якутия. Несмотря на официальный статус Всероссийских, соревнования по факту получились международными, поскольку в них участвовали борцы из Украины, Белоруссии и даже Израиля.

Тем весомее успех сборной Липецкой области – одна «золотая», пять «серебряных» и восемь «бронзовых» наград.

В первый день на ковер выходили борцы 2003-04 г.р.. На высшую ступень пьедестала почета поднялся воспитанник липецкой СШОР №9 и тренера Романа Гаврилина Матвей Цуканов. Он победил в самой тяжелой и, соответственно, престижной категории свыше 85 кг.

Его соперником по финалу стал Данил Бредихин из Красного (тренеры Владимир Клыков и Борис Шумилов). Финал в тяжелом весе таким образом стал внутренним делом борцов из нашего региона, и Бредихин получил «серебро».

Трое спортсменов в первый день соревнований получили по «бронзовой» медали. Это братья Шумиловы из Красного – Григорий (46 кг) и Георгий (50 кг), а также ученик 9-й спортивной школы и тренера Сергея Конопкина Сергей Игнатов (34 кг).

Во второй день в борьбу вступили ребята 2005-06 г.р. Вторые места у Григория Сердюкова (30 кг, СШОР №9, тренер Конопкин), усманца Егора Коровина (35 кг, тренеры Юрий Коровин, Сергей Трубников), грязинец Никита Брагин (45 кг, тренер Александр Назаров). Третьи места заняли Артем Ананян из Грязей (26 кг) и Данил Калаев из Усмани (35).

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Так же хочется отметить за достойную борьбу воспитанников занявших 5-еместа: Эдуард Манукяна, Максим Попова, Умара Гитиномагомедова.

Как рассказал GOROD48 старший тренер сборной Липецкой области по вольной борьбе Сергей Конопкин, турнир, как и состоявшиеся неделю назад соревнования в Белгороде, стал отличной «разведкой боем» для наших борцов, которые готовятся к юношескому первенству области, по итогам которого будет сформирована команда для выступления в первенстве ЦФО. По словам Конопкина, сильнейшие борцы области уже определились, но окончательно всех рассудит ковер.

Теги новости: Вольная борьба.
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