Скидки на алкоголь скоро отменят?

Об этом говорят в Росалкогольрегулировании.Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.
- «Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.
На прошлой неделе стало известно, что в Госдуме готовится законопроект о запрете скидочных акций, так как они способствуют увеличению количества потребляемого алкоголя. Инициатором проекта стал депутат Владимир Сысоев. Он пояснил, что скидки на спиртное лишь подтолкнут россиян к его употреблению.
С этим мнением согласились также представители Общественной палаты.