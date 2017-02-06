Новый сайт
Искать:
6
Понедельник, 6 февраля 2017 г.17:53
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

Скидки на алкоголь скоро отменят?

Рекомендую
0
06 февраля 2017 г., 15:13
182
Изменить шрифт
Скидки на алкоголь скоро отменят?

Об этом говорят в Росалкогольрегулировании.

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

- «Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.

На прошлой неделе стало известно, что в Госдуме готовится законопроект о запрете скидочных акций, так как они способствуют увеличению количества потребляемого алкоголя. Инициатором проекта стал депутат Владимир Сысоев. Он пояснил, что скидки на спиртное лишь подтолкнут россиян к его употреблению.

С этим мнением согласились также представители Общественной палаты.
Теги новости: спиртное, реклама, алкоголь, скидка
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Лишь 22% липецких сельских магазинов готовы торговать алкоголем в новых условиях
Лишь 22% липецких сельских магазинов готовы торговать алкоголем в новых условиях
10.01.2017 15:47:01
10
1347
В Добровском районе проверили 181 бутылку алкоголя
В Добровском районе проверили 181 бутылку алкоголя
12.01.2017 10:33:42
2
857
В Липецкой области снова искали некачественное спиртное
В Липецкой области снова искали некачественное спиртное
13.01.2017 09:51:02
6
819
В Липецкой области изъяли подозрительную водку
В Липецкой области изъяли подозрительную водку
30.01.2017 21:47:27
8
1897
Липецкий магазин продавал пиво после 21.00
Липецкий магазин продавал пиво после 21.00
31.01.2017 15:27:09
13
2031
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро