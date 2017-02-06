Власть поддержала мнение РАН о бестолковости гомеопатии

Меморандум одобрили в ФАС.Метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе говорится: «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум. Там его считают «выверенным, давно ожидаемым». Минздрав, в свою очередь, заявил, что сформирует рабочую группу для того, чтобы выработать предложения по использованию гомеопатии как лечебного метода.