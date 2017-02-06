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НовостиВ России

Власть поддержала мнение РАН о бестолковости гомеопатии

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06 февраля 2017 г., 15:06
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Власть поддержала мнение РАН о бестолковости гомеопатии

Меморандум одобрили в ФАС.

Метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств, известный как гомеопатия, не имеет под собой научной основы, потому гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН подготовила меморандум «О лженаучности гомеопатии». В документе говорится: «лечение сверхмалыми дозами» гомеопатических препаратов не имеет «научных основ и обоснований».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала меморандум. Там его считают «выверенным, давно ожидаемым». Минздрав, в свою очередь, заявил, что сформирует рабочую группу для того, чтобы выработать предложения по использованию гомеопатии как лечебного метода.
Теги новости: Наука, лечение, медицина
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06 февраля 2017 г., 16:46
"Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не нажрутся".
Ваше имя
06 февраля 2017 г., 15:47
Скоро отменят все удовольствия, вкл секс по желанию. И будете по расписанию писать и какать. ФАС и РАН отчитались о потраченных деньжонках в формате миморандума.
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