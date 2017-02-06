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НовостиСпорт

Липецкая область отправит в Испанию 124-килограмового Котенка

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05 февраля 2017 г., 22:15
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Липецкая область отправит в Испанию 124-килограмового Котенка
Фото http://riakursk.ru

Уникальный силач из Станового продолжает традиции легендарных земляков.

17-летний богатырь из села Становое Липецкой области Иван Котенок стал «серебряным» призером юниорского первенства России по пауэрлифтингу (Силовому троеборью).

Иван выступал в самой тяжелой и, соответственно, престижной весовой категории – свыше 120 кг. При этом его собственный вес составляет 124 кг. Результаты силача вызывают уважение, а простых обывателей и просто поражают. В приседании со штангой становлянец показал результат 280 килограммов. Лежа от груди он выжал штангу в 180 кг, а в становой тяге показал 230 кг. В сумме это дало 690 кг.

Лучше выступил только победитель Никита Лесковец из Бирюсинска Иркутской области, который набрал аж 777,5 кг, попутно установив рекорд России среди юниоров в жиме лежа – 240 кг, прибавив к этому 302,5 кг в приседании и 235 кг в становой тяге.

Третье место занял Максим Калинин из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) - 630 кг (230+180+220).

Иван Котенок завоевал и право представлять Россию в первенстве Европы, которое пройдет с 8 по 14 мая в испанской Малаге.

Перспективный силач стал единственным представителем Липецкой области на соревнованиях в Ижевске. Он занимается у тренера высшей категории Александра Скляренко.

Добавим, что Становое всегда считалось родиной людей уникальных физических возможностей. Местные гиревики Михаил Родионов и Алексей Воротынцев установили не один десяток мировых рекордов, за что при жизни им на родине поставили памятники.

Теги новости: Пауэрлифтинг. силовое троеборье.
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