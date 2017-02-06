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НовостиСпорт

Экс-форвард «Металлурга» принес российскому клубу победу над болгарами (ВИДЕО)

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05 февраля 2017 г., 21:05
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Экс-форвард «Металлурга» принес российскому клубу победу над болгарами (ВИДЕО)
Фото https://vk.com

Те, кого не дали сохранить "Металлургу", на виду в российском футболе.

Дмитрий Кортава, еще недавно забивавший голы за липецкий «Металлург» и бывший любимцем наших болельщиков, стал главный героем контрольного матча своего нынешнего клуба нижнекамского «Нефтехимика» и болгарского «Пирина» на сборе в Турции. Россияне выиграли – 1:0, а Кортава стал автором победного мяча, причем забил он его на последней минуте матча.

Тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев в двух таймах использовал разные составы команды, поэтому Кортава появился на поле после перерыва и в итоге принес победу.

Следующий матч в Турции команда из Нижнекамска проведет 6 февраля с «Иртышом» из Павлодара (Казахстан), а затем 10 февраля сыграет с «Академией» из Македонии.

В ФНЛ «Нефтехимик» идет на последнем 20-м месте, отставая от спасительного 15-го места на 11 очков, поэтому, скорее всего, не сохранит прописку в турнире.

Из других контрольных матчей отметим победу клуба РПФЛ томской «Томи» над ярославским «Шинником» - 1:0 благодаря голу Павла Голышева на 7-й минуте. В составе сибиряков липецкий атакующий полузащитник Артем Попов провел 57 минут, а у волжан елецкий защитник Кирилл Гоцук отыграл полный матч.

Обзор матча "Томь" - "Шинник". Видео ФК "Томь".
Теги новости: Кортава
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