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НовостиСпорт

«Липчанка» не пожалела курских школьниц

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05 февраля 2017 г., 20:31
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«Липчанка» не пожалела курских школьниц

Баскетболистки продолжают лидировать в первенстве ЦФО.

Баскетбольная «Липчанка» выиграла повторный матч в Курске у местной команды «СШОР-Динамо» - 89:52.

Уже после первой четверти счет был – 30:13 в пользу более опытных липчанок, и курским школьницам уже ничего не светило.

Напомним, что вчера встреча прошла в упорной борьбе и принесла победу «Липчанке» - 77:70.

Сегодня самой результативной на площадке вновь была Анна Пронина, набравшая 21 очко. По 16 очков набрали две Юлии – Гринчевская и Переселкина, 11 принесла Татьяна Архипова, 10 положила в корзину соперниц играющая тренер Татьяна Шарапова.

«Липчанка» лидирует в первенстве ЦФО, в десяти матчах набрав 8 очков и потерпев два поражения.

Теги новости: Баскетбол, "Липчанка".
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