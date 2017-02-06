Кутьин забивает в каждой игре и задумывается о возвращении в Премьер-Лигу (ВИДЕО)

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2017 год елецкий голеодор начал ударно.

Елецкий форвард «Тосно» из Ленинградской области Александр Кутьин в 2017 году демонстрирует потрясающую результативность. В трех контрольных матчах на сборе его команды в Турции он ни разу не ушел с поля без гола, всего на его счету 3 гола.

В поединке с армянским «Алашкертом» тосненцы выиграли – 2:0, а Кутьин открыл счет на 36-й минуте.

После матча Александр, который 13 февраля готовится отпраздновать свое 31-летие, дал интервью клубной пресс-службе, в которой рассказал о распределении ролей в атаке команды.

- Я действую на острие атаки, а Миля (Артем Милевский – прим.) немножко в оттяжке, - поведал Кутьин, - Наш тандем напоминает мне связку в тульском «Арсенале» с Евгением Савиным, очень похоже играли. Но и не стоит забывать наших бомбардиров этого года – и Антон Заболотный и Евгений Марков, когда подлечат свои болячки, должны принести немало пользы. Вообще считаю наш квартет самым сильным в ФНЛ. Он бы не затерялся и в Премьер-Лиге.

Напомним, что Кутьин уже выступал в РПФЛ в составе тульского «Арсенала» в сезоне 2014/15, провел 16 игр, забил 2 гола. Сейчас наш земляк близок к возвращению на высший уровень. «Тосно» после первой части нынешнего сезона идет на втором месте в ФНЛ и, если сохранит позиции, то получит повышение в классе.

Переписать историю ельчанин Кутьин, липчанин Заболотный и их команда могут и еще раньше. 1 марта их ждет матч ¼ финала Кубка России в Москве против «Локомотива». В случае успеха все игроки команды получат звания «мастеров спорта».



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