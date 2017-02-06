Бедные, бедные наши спортсмены (ФОТО)

Мы продолжаем публиковать «веселые картинки» из жизни Липецка.

В нашу рубрику попадают только те снимки наших журналистов и читателей, которые сняты на улицах города. Это не интернет, и не фотошоп: все снимки стопроцентно подлинные.





В одном из магазинов решили поддержать будущих чемпионов. Судя по количеству, оставленных пожертвований, перспективы у наших спортсменов так себе.





Самые дешевые мандарины в Липецке! Брать нужно срочно, потому что через пару часов доедать их будут уже крысы на помойке. Но пока – в продаже.





Маркетинг в действии. А ведь кто-то сможет клюнуть на знакомые цвета и логотип знаменитой команды – этой…, как ее… Дизайн скопирован с мюнхенской «Баварии», и не слишком осведомленные родители могут и купить. Представьте себе ситуацию: приходят в школу два одноклассника: у одного подлинная сумка с символикой 5-кратного обладателя Кубка чемпионов и надписью "FC Bayern Münche", у другого – вот это. Так можно зародить в ребенке комплекс неполноценности.





Уличное объявление с потрясающим подходом к вопросу о зарплате. И до 17 тысяч рублей в месяц, и больше. Короче – от нуля до бесконечности; где-то между блохой и слоном. С таким подходом к оплате наверное и делать нужно «просто что-нибудь».

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.