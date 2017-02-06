От вида хурмы в магазине плохо стало даже проверяющим

Фото http://liptorg-cp.ru

Ассортимент магазинов иногда шокирует.

Фотография, размещенная выше, сделана сегодня в магазине на проспекте Победы, торгующим фруктами.

Такая хурма лежала на прилавке и, надо думать, что, по мнению продавцов, ждала своего покупателя. А дождалась проверяющих из ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».

В магазине выявлены и другие нарушения: слишком высокие цены на некоторые виды социально значимых продуктов, отсутствие элементарной вывески с указанием фирменного наименования организации, места её нахождения, режима работы.

- Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования, - сообщили в агентстве.