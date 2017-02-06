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НовостиОбщество

От вида хурмы в магазине плохо стало даже проверяющим

Рекомендую
0
05 февраля 2017 г., 19:37
6
1364
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От вида хурмы в магазине плохо стало даже проверяющим
Фото http://liptorg-cp.ru

Ассортимент магазинов иногда шокирует.

Фотография, размещенная выше, сделана сегодня в магазине на проспекте Победы, торгующим фруктами.

Такая хурма лежала на прилавке и, надо думать, что, по мнению продавцов, ждала своего покупателя. А дождалась проверяющих из ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности».

В магазине выявлены и другие нарушения: слишком высокие цены на некоторые виды социально значимых продуктов, отсутствие элементарной вывески с указанием фирменного наименования организации, места её нахождения, режима работы.

- Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования, - сообщили в агентстве.

Теги новости: Продукты, качество, проверки.
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Ваши комментарии
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06 февраля 2017 г., 00:22
В покупайке на неделина гнилые мандарины цена 75 рублей. Написано скидка.
покупатель!!
05 февраля 2017 г., 23:46
задолбал киереев со своими шавками. в на рынке давдно были? палатки которые он сам и крышует: добровский заготовительный кооператив - продает - хурму перед октябрьском рынком. , ценников на рынке либо нет , либо одна цена. Табличка липецкие фермеры: по факту - рязанское молоко - воронежский сыр
)))
05 февраля 2017 г., 22:32
Покупайка на Неделина - вот где склад гнили и просрочки. И все на это наплевать.
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