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НовостиСпорт

В Липецке нашли слишком дорогие помидоры

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0
05 февраля 2017 г., 19:03
8
1004
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В Липецке нашли слишком дорогие помидоры
Фото http://warnet.ws

Магазины продолжают требовать с покупателей невозможного.

В магазине, специализирующемся на торговле фруктами на проспекте Победы, проверяющие из ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» зафиксировали превышение допустимых цен на четыре вида продуктов.

Свежие помидоры здесь продавали по 179,90 руб. за килограмм. Магазин торгует и крупами, причем иногда слишком дорого: гречка стоит 84, рис шлифованный – 48, пшено фасованное – 31 рубль за килограмм.

- Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководитель магазина приглашен в агентство, - сообщили контролеры.

Всего сегодня был проверен уровень цен в шести магазинах.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Ваши комментарии
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.
06 февраля 2017 г., 00:06
Нифига какие завышенные цены и проверяющие там не бывают.
народ
05 февраля 2017 г., 21:00
в магните 277 рублей , их что не проверяют ?
дина
05 февраля 2017 г., 20:34
А в ашане 290 помидоры и все тихо !!
Все комментарии (8)
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