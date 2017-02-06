В Липецке прошел чемпионат по чирлидингу (ФОТО)

Сегодня в Липецке, на базе спорткомплекса ЛГТУ, прошел открытый чемпионат и первенство региона по черлидингу и чирспорту.

Несколько команд из Липецка и Воронежа соревновались в таких дисциплинах, как чир фристайл, джаз, поп, хип-хоп парами и командами, а так же показали групповые станы.

Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта - гимнастику, акробатику, танцы.

Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.Чирлидинг можно разделить на два основных направления: соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам; работа со спортивными командами, клубами, федерациями для выполнения следующих задач: привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни; создание благоприятного морально-психологического климата на стадионе, уменьшения агрессивного настроения болельщиков-фанатов, создание обстановки «позитивного фанатизма» и управление эмоциями фанатов; поддержка спортивных команд, участвующих в матче; активизация и разнообразие рекламно-имиджевой работы на спортивных мероприятиях.В России чирлидинг существует относительно недавно. Своё начало в РФ он получил одновременно с появлением американского футбола. Первая чирлидинговая команда в России была создана в 1996 году при Детской Лиге американского футбола.