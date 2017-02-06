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НовостиОбщество

В Липецке прошел чемпионат по чирлидингу (ФОТО)

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1
05 февраля 2017 г., 18:53
6
1108
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В Липецке прошел чемпионат по чирлидингу (ФОТО)

Сегодня в Липецке, на базе спорткомплекса ЛГТУ, прошел открытый чемпионат и первенство региона по черлидингу и чирспорту.

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Несколько команд из Липецка и Воронежа соревновались в таких дисциплинах, как чир фристайл, джаз, поп, хип-хоп парами и командами, а так же показали групповые станы.

Чирлидинг - вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта - гимнастику, акробатику, танцы. 

Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.

Чирлидинг можно разделить на два основных направления: соревнования команд по программам, подготовленным по специальным правилам; работа со спортивными командами, клубами, федерациями для выполнения следующих задач: привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортивные залы с целью популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни; создание благоприятного морально-психологического климата на стадионе, уменьшения агрессивного настроения болельщиков-фанатов, создание обстановки «позитивного фанатизма» и управление эмоциями фанатов; поддержка спортивных команд, участвующих в матче; активизация и разнообразие рекламно-имиджевой работы на спортивных мероприятиях.

В России чирлидинг существует относительно недавно. Своё начало в РФ он получил одновременно с появлением американского футбола. Первая чирлидинговая команда в России была создана в 1996 году при Детской Лиге американского футбола.
Теги новости: черлидинг,
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Гостья
05 февраля 2017 г., 20:36
Американщина.
Хотя, как посомтреть, посмотрите советские парады с нашими девушками. Только бьез помпонов, а так - то же направление. И на физкультуре дети и пирамиды строили и многое чего учили из чир-спорта. Просто помпоны целиком и полностью отсылают в америку. И это печально.
арина
05 февраля 2017 г., 20:19
Оч круто мне очень понравились малыши***
Я против
05 февраля 2017 г., 19:47
Работать на подтанцовках. Это не спорт и не танцы.
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