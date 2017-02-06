В лобовом столкновении автомобилей погиб липчанин

Сын погибшего водителя госпитализирован

Сегодня в 14.45 час. в Новоусманском районе на 17 км автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», житель Воронежской области, двигаясь в сторону города Воронежа, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина» под управлением 44-летнего жителя Липецкой области.

В результате ДТП оба водителя погибли. Также получил травмы 14-летний пассажир автомобиля "Лада Калина", сын водителя. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД ведут работу по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.