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НовостиПроисшествия

В лобовом столкновении автомобилей погиб липчанин

Рекомендую
2
05 февраля 2017 г., 18:45
3
3933
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В лобовом столкновении автомобилей погиб липчанин

Сын погибшего водителя госпитализирован

Сегодня в 14.45 час. в Новоусманском районе  на 17 км автодороги М-4 "Дон" - Малая Приваловка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 56-летний водитель  автомобиля «Тойота Королла», житель Воронежской области, двигаясь в сторону города Воронежа, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Лада Калина» под управлением 44-летнего жителя Липецкой области.

В результате  ДТП оба водителя погибли. Также получил травмы 14-летний пассажир автомобиля "Лада Калина", сын водителя.  Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД ведут работу по установлению всех обстоятельств и причин  произошедшего.

Теги новости: дтп
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1
05 февраля 2017 г., 20:27
инотаз - это диагноз!
э
05 февраля 2017 г., 19:48
бараны за рулем страх вообще потеряли,выебо..ны дорога не прощает.
Гость
05 февраля 2017 г., 19:21
Плохой день , одни трагедии
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