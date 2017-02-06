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НовостиПолитика

И все-таки они гуляют

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0
05 февраля 2017 г., 17:01
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И все-таки они гуляют

«Новая оппозиция» в Липецке вышла на третью прогулку

Третий уикенд подряд липецкие представители так называемой «Новой оппозиции» и «Артподготовки», лидером которой является Вячеслав Мальцев, саратовский оппозиционер, называющий себя националистом, собрались на площади Петра Великого.

Прошлые свои «прогулки» «новые оппозиционеры» широко афишировали в социальных сетях, заявляя на видео, что бояться им нечего, требуя свободы политзаключенным. Однако после огласки в СМИ их появления в Липецке, некоторые сторонники  удалили свои аккаунты вместе с видео на Ютуб. 

Однако смельчаки еще остались, о они продолжают заявлять о себе вполне себе открыто, не скрывая ни фото, ни видео настройками приватности.

Так один из участников «прогулок», статус которого в социальной сети «ВКонтакте» гласит: «Артподготовка. Не ждём, а готовимся», поделился с соратниками сегодняшней «прогулкой» у памятника Петру.  

Теги новости: оппозиция, артподготовка,
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Ваши комментарии
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Ваше имя-да ты деловой?! Ты обычный баклан! Завязывай с марафетом, эка как тебя плющит
06 февраля 2017 г., 00:05
Ваш комментарий
Ваше имя
06 февраля 2017 г., 00:02
Ладно я бай, а вы побейтесь на просторах всемирной паутины в рамках сайта город 48 с кем то еще, ну или власть похайте. Только не переусерствуйте, а не то не ровен "Вежливые люди" прийдут. Кстати вы своих детей кем пугаете? "Единой россией" или Владимиром Влалимировичем? Сегодня лучше расскадите им русскую народную сказку, пусть у детей мозг отдохнет.
Виктор 2-28-14
06 февраля 2017 г., 00:00
Ваше имя,
Сочувствую,ранний склероз,предвестник маразма.
Все комментарии (91)
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