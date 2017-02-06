И все-таки они гуляют

«Новая оппозиция» в Липецке вышла на третью прогулку

Третий уикенд подряд липецкие представители так называемой «Новой оппозиции» и «Артподготовки», лидером которой является Вячеслав Мальцев, саратовский оппозиционер, называющий себя националистом, собрались на площади Петра Великого.

Прошлые свои «прогулки» «новые оппозиционеры» широко афишировали в социальных сетях, заявляя на видео, что бояться им нечего, требуя свободы политзаключенным. Однако после огласки в СМИ их появления в Липецке, некоторые сторонники удалили свои аккаунты вместе с видео на Ютуб.

Однако смельчаки еще остались, о они продолжают заявлять о себе вполне себе открыто, не скрывая ни фото, ни видео настройками приватности.

Так один из участников «прогулок», статус которого в социальной сети «ВКонтакте» гласит: «Артподготовка. Не ждём, а готовимся», поделился с соратниками сегодняшней «прогулкой» у памятника Петру.