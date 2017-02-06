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НовостиПроисшествия

В Липецкой области грузовой поезд врезался на переезде в "ВАЗ"

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5
05 февраля 2017 г., 16:19
47
9335
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В Липецкой области грузовой поезд врезался на переезде в "ВАЗ"
Фото: 48.mchs.gov.ru

Погибла пассажирка автомобиля.

В 15.20 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаумов  и барьеров  ЮВЖД в Долгоруковском районе в районе села Екатериновка. Произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2112 и грузового поезда № 1568 «Стойлинская-Чугун-2», двигавшегося в сторону Ельца.

Схода вагонов нет. К месту происшествия выехала ОГ  Долгоруковского ПСГ, 1 отделение ПСЧ-25, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.

В ДТП погибла пассажирка. Водитель госпитализирован. 

Как отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП проходит доследственная проверка. По ее итогам будет дана процессуальная оценка случившемуся. 
Теги новости: дтп, поезд,
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Пав
06 февраля 2017 г., 00:14
Здесь пишут :" шлагбаум надо поставить".... Если Х.. В ГОЛОВЕ то не поможет и шлагбаум.
на
06 февраля 2017 г., 00:00
да это его мама было
на
05 февраля 2017 г., 23:59
братик гришка поправляйся
Все комментарии (47)
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