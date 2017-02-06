В Липецкой области грузовой поезд врезался на переезде в "ВАЗ"

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Погибла пассажирка автомобиля.

В 15.20 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем на регулируемом железнодорожном переезде без шлагбаумов и барьеров ЮВЖД в Долгоруковском районе в районе села Екатериновка. Произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2112 и грузового поезда № 1568 «Стойлинская-Чугун-2», двигавшегося в сторону Ельца.Схода вагонов нет. К месту происшествия выехала ОГ Долгоруковского ПСГ, 1 отделение ПСЧ-25, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.В ДТП погибла пассажирка. Водитель госпитализирован.Как отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП проходит доследственная проверка. По ее итогам будет дана процессуальная оценка случившемуся.