Российский школьник из Омска продаст NASA свой проект марсохода

Юноша презентовал свою инновацию во время Балтийского научно-инженерного конкурсаАмериканское космическое агентство NASA может купить проект марсохода у юного российского вундеркинда Артема Павленко, который живет в Омске, - передает Российская Газета.
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17- летний Артем, учащийся 11-го класса одной из омских школ, представит собственный проект марсохода на всемирном конкурсе научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF, который пройдет в Лос-Анджелесе в мае этого года. Такую возможность мальчик получил в качестве главного приза по итогам Балтийского научно-инженерного конкурса, который завершился в Петербурге.
Над моделью марсохода, которой заинтересовались в американском космическом агентстве, Артем работал в течение года. За то время, что осталось до презентации, молодой ученый обещал доработать свое изобретение.
Самое важное отличие марсохода, который спроектировал юный омич в том, что он предназначен не для поиска жизни на Марсе, а для обнаружения участков, пригодных для постройки базы землян. Основные детали для своего изобретения, в том числе элементы для солнечных литий-полимерных батарей, Артем покупал в сети. За год, что он занимался разработкой марсохода, на эту машину у школьника ушло около двадцати тысяч рублей. По словам победителя Балтийского конкурса, реальный аппарат должен быть в восемь раз больше образца.
Всего на XIII Балтийский научно-инженерный конкурс, который проводится с 2005 года, было подано около шестисот заявок. В финал же после рассмотрения жюри попали 349 из них. Помимо ребят из различных регионов России, в конкурсе участвовали школьники из Украины, Белоруссии и Казахстана.