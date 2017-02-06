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НовостиВ России

В Подмосквье погиб катавшийся на тюбинге ребенок

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0
05 февраля 2017 г., 15:32
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В Подмосквье погиб катавшийся на тюбинге ребенок

Катаясь на "ватрушке", ребенок ударился головой о дерево

В подмосковном городе Электроугли возле садоводческого товарищества "Купавна" на одной из горок, где катаются дети, произошла трагедия - при спуске на "ватрушке" погиб семилетний мальчик. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, около 16:00. Очевидцы рассказали о страшной трагедии, - передает МК.

По словам свидетеля трагедии Сергея, ребенок спускался с горки вместе со своим отцом. «Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой», — уточнил он.

На месте происшествия оказались работники медицины - жена очевидца, врач, и реаниматолог. Они пытались откачать мальчика в течение 40 минут, но ничего не смогли поделать.

"Больше всего шокирует то, что, пока ребенка откачивали и когда уже стало понятно, что он погиб, люди продолжали кататься и веселиться, просто стали съезжать в другую сторону", - рассказал Сергей.

По данному факту инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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