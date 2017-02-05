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НовостиОбщество

На улицах Социализма и Советской продавали скисший творог и подозрительные полуфабрикаты

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0
05 февраля 2017 г., 02:58
29
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Нормы торговли у нас зачастую еще и вправду социалистические.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» выявили многочисленные нарушения санитарных правил в трех магазинах Грязинского района.

В селе Пластинки на улице Советской в продуктовом магазине продавали макаронные изделия, которые не были снабжены обязательными маркировками и, соответственно, покупатель не мог получить информацию о сроках годности продукта. Здесь же продавали и творог, скок годности которого истек еще 29 января.

В селе Дрязги на нарушениях попался магазин на улице Социализма. Многое здесь действительно было по-социалистически: копченая рабы хранилась в одной таре с колбасой, что является грубым нарушением товарного соседства; отсутствовали маркировки на товары, а в ряде случаев даже ценники.

- Материалы информационно – аналитического наблюдения будут направлены в управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия мер реагирования, - отчитались проверяющие.

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