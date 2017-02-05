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НовостиПроисшествия

Участники аварии на Петровском мосту пять часов ждут автоинспекторов

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2
04 февраля 2017 г., 20:28
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Участники аварии на Петровском мосту пять часов ждут автоинспекторов

За все это время на мост не заехала ни одна снегоуборочная машина.

В Липецке на Петровском мосту сегодня днем столкнулись автомобили "ВАЗ-2114" и "Хендай". По словам водителей автомобилей, они уже пять часов ждут наряд ГИБДД для оформления аварии, но как им объясняют в дежурной части в городе много аварий и инспекторы не успевают их оформлять.

Проезжая часть на мосту покрыта снежной кашей. Дорога стала скользкой и небезопасной, но за все время ожидания водители разбитых автомобилей не видели ни одной снегоуборочной машины.
Теги новости: авария, ДТП
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05 февраля 2017 г., 02:04
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Революция
05 февраля 2017 г., 01:39
Скоро революция. Уже готовим виселицы для жуликов и воров
хаааааааааа!
05 февраля 2017 г., 01:18
Моё мнение,
вся техника уехала туда,куда она. Или все бухают на встрече с выпускниками.
Все комментарии (44)
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