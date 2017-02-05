Участники аварии на Петровском мосту пять часов ждут автоинспекторов

За все это время на мост не заехала ни одна снегоуборочная машина.

В Липецке на Петровском мосту сегодня днем столкнулись автомобили "ВАЗ-2114" и "Хендай". По словам водителей автомобилей, они уже пять часов ждут наряд ГИБДД для оформления аварии, но как им объясняют в дежурной части в городе много аварий и инспекторы не успевают их оформлять.Проезжая часть на мосту покрыта снежной кашей. Дорога стала скользкой и небезопасной, но за все время ожидания водители разбитых автомобилей не видели ни одной снегоуборочной машины.