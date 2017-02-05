У французских солдат украли винтовки во время обеда в McDonald’s

Оружие солдаты оставили в автомобиле, припаркованном перед заведениемВо Франции у солдат украли винтовки, пока военные обедали в McDonald's. Как сообщает газета Le Parisien, курьезный случай произошел в коммуне Ла-Верпийер, расположенной в департаменте Изер, - передает Российская Газета.
Перед обедом солдаты оставили оружие в автомобиле, припаркованном перед заведением. По их возвращении оказалось, что одно из боковых стекол разбито, а винтовок нет. Военнослужащие тут же обратились в полицию, была развернута крупномасштабная операция по поимке воров. Кроме множества патрульных автомобилей, к делу был привлечен даже вертолет.
Удалось установить только то, что похитителей оружия было двое и они скрылись на угнанном ранее фургоне, который потом нашли в соседней коммуне. Ни самих похитителей, ни штурмовых винтовок найти так и не удалось.