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НовостиВ мире

У французских солдат украли винтовки во время обеда в McDonald’s

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04 февраля 2017 г., 19:09
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У французских солдат украли винтовки во время обеда в McDonald’s

Оружие солдаты оставили в автомобиле, припаркованном перед заведением

Во Франции у солдат украли винтовки, пока военные обедали в McDonald's. Как сообщает газета Le Parisien, курьезный случай произошел в коммуне Ла-Верпийер, расположенной в департаменте Изер, - передает Российская Газета.

Перед обедом солдаты оставили оружие в автомобиле, припаркованном перед заведением. По их возвращении оказалось, что одно из боковых стекол разбито, а винтовок нет. Военнослужащие тут же обратились в полицию, была развернута крупномасштабная операция по поимке воров. Кроме множества патрульных автомобилей, к делу был привлечен даже вертолет.

Удалось установить только то, что похитителей оружия было двое и они скрылись на угнанном ранее фургоне, который потом нашли в соседней коммуне. Ни самих похитителей, ни штурмовых винтовок найти так и не удалось.
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