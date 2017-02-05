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НовостиВ России

Снег с крыши упал на коляску с ребёнком в Москве

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0
04 февраля 2017 г., 17:29
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Снег с крыши упал на коляску с ребёнком в Москве

2-х месячный малыш проходит обследование в больнице

В Москве возбуждено уголовное дело по факту падения снега с крыши на коляску с двухмесячным младенцем, - сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошёл сегодня на улице Палехская. По данным следствия, во время чистки кровли одного из жилых домов на коляску с ребенком упал снег. Мальчик был доставлен в больницу, где проходит обследование и получает медицинскую помощь.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, ведётся опрос очевидцев. Правоохранительные органы устанавливают сотрудников управляющей компании, ответственных за уборку снега с крыши дома.
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