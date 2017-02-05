«Металлург» вновь обыграл молодежный состав «Тамбова»

Игра получилась упорной - футболисты даже чуть не подрались.

На искусственном поле загородной базы в «Парусе» липецкие футболисты сегодня вновь встретились с молодежным составом «Тамбова», и одержали победу с тем же счетом, что и неделей ранее – 3:1.

Правда, на этот раз липчане побывали в роли догоняющих. На исходе 10-й минуты игры центральный защитник нашей команды Андрей Ширяев неаккуратно сыграл в своей площади, и арбитр матча, а по совместительству администратор «Металлурга» Виктор Кукин указал на 11-метровую отметку. Артем Архипов уверенно реализовал пенальти, и гости вышли вперед.

Тот же Архипов оказался в центре внимания за десять минут до конца первого тайма, когда повздорил с Ширяевым, и в результате конфликт чуть было не перерос в потасовку «команда на команду», но Виктор Кукин погасил страсти, а ретивый тамбовчанин увидел перед собой красную карточку.

Впрочем, «Тамбов-М» продолжил встречу в полном составе, так как по договоренности между командами в случае удаления следовала замена, и на поле вышел другой тамбовский футболист.

Липчане ответили как и подобает – забитым голом. На 37-й минуте после подачи углового капитан команда Евгений Фролов забил «со второго этажа» - 1:1.

В перерыве тренер липчан Сергей Машнин сделал серию замен, выпустив на поле, в частности Олега Кожемякина, который побывал на смотринах в команде ФНЛ «Сибирь» (Новосибирск), но теперь вернулся обратно. Кожемякин в составе сибиряков успел потренироваться в Турции, поэтому выделялся на фоне партнеров. И в итоге сказал свое веское слово.



Но сначала после продольной передачи Евгения Костина его тезку Барашин убежал к воротам, обыграл соперника и вывел липчан вперед. Затем нашу команду однажды выручил Иван Коровин, дождавшийся своей очереди занять место в воротах, где до него уже побывали Иван Скрипник и Михаил Алимов.

А после этого настал черед Кожемякина и Руслана Ахвледиани. Хавбек выполнил филигранный навес в штрафную площадь, а форвард ударом головой поставил точку в матче – 3:1.

Этой игрой «Металлург» завершил программу первого домашнего сбора. Второй сбор команда тоже проведет в родном городе, а на юг «Металлург» отправится в марте.