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НовостиВ мире

В Вене задержаны 22 вооруженных чеченца

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0
04 февраля 2017 г., 17:13
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В Вене задержаны 22 вооруженных чеченца

Во время задержания у них изъяли автомат, пистолет и боеприпасы

В венском районе Флоридсдорф полиция задержала группу выходцев из Чечни в составе двадцати двух человек. У них были изъяты заряженные автомат и пистолет, передает Российская Газета со ссылкой на издание Krone.

Группа чеченцев была задержана на острове Донауинзель. Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о большом скоплении людей в районе. На вопрос правоохранителей о цели пребывания, задержанные в возрасте от 25 до 50 лет заявили, что просто гуляют на свадьбе соотечественника. Однако полицейские на дали себя отвлечь - в ходе детального осмотра местности правоохранители нашли оружие и амуницию. Оружие молодые люди попытались спрятать в снег.

Задержанные допрашиваются. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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