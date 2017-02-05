В Вене задержаны 22 вооруженных чеченца

Во время задержания у них изъяли автомат, пистолет и боеприпасыВ венском районе Флоридсдорф полиция задержала группу выходцев из Чечни в составе двадцати двух человек. У них были изъяты заряженные автомат и пистолет, передает Российская Газета со ссылкой на издание Krone.
Группа чеченцев была задержана на острове Донауинзель. Отмечается, что в полицию поступило сообщение от местных жителей о большом скоплении людей в районе. На вопрос правоохранителей о цели пребывания, задержанные в возрасте от 25 до 50 лет заявили, что просто гуляют на свадьбе соотечественника. Однако полицейские на дали себя отвлечь - в ходе детального осмотра местности правоохранители нашли оружие и амуницию. Оружие молодые люди попытались спрятать в снег.
Задержанные допрашиваются. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.