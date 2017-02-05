Чтобы стать чиновником, раньше нужно было учиться. Теперь наоборот?

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GOROD48 продолжает рубрику «Люди, которые удивили липчан на уходящей неделе».

В наш рейтинг вновь вошли все, кого мы с вами, дорогие читатели, особенно любим: чиновники, энергетики, управляющие компании.

Сильный пол в нокауте







Школьная разборка стала главной темой уходящей недели для липчан и читателей GOROD48. Мы не станем в нашей рубрике разбираться, кто был, прав, а кто виноват на переменке пятиклассников в школе №4. Просто вчитайтесь в главный факт: девочка жестоко избила мальчика.

Ну а что мы хотели в обществе, где девочки начинают курить чуть ли не в детском садике, а мальчики отращивают длинные волосы? Скоро перестанем удивляться тому, что девчонки в школах начнут обижать одноклассников, таская их за косички.

Учиться и учиться







Удивительный аукцион объявлен на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает управление делами администрации Липецкой области, которое готово потратить 924 тысячи бюджетных рублей на повышение квалификации чиновников. Одна из главных тем будущих дорогостоящих (для нас, а не для слуг народа) курсов «Деловой русский язык на государственной службе».

Терпелив русский народ! Налоги платит, за ЖКХ последнее отдает, своим родным детям репетиторов нанимает. Так еще и этих высокопоставленных детин нужно учить за свой счет. И чему? Великому и могучему! Как же их берут на эти должности без знания русского языка?! Вообще-то всегда знания давали привилегию работать на государственной службе, но у нас теперь все наоборот: высокий чин позволить дяденькам и тетенькам и на себе испытать мудрость, что учиться – это счастье. Тем более, за чужой счет и, подозреваем, в рабочее время.

«Идите вы…»







Сотрудники управления потребительского рынка попытались проверить киоск на улице Космонавтов, в котором, по сообщениям липчан, продают «фанфурики». Но не тут то было! Перед проверяющими захлопнули дверь, опустили решетку, а бойкая продавщица заявила, что у нее обед и закрылась изнутри. Когда «грозные» контролеры дождались нового открытия киоска, никакой спиртосодержащей продукции, понятное дело, в продаже уже не было. Короче, - полное фиаско.

- Не хочу вас расстраивать, дружище. Но, по-моему, об нас только что вытерли ноги (Джефф Питерс Энди Таккеру) @ O`Генри.

P. S. По сведениям местных жителей, спиртосодержащие жидкости на Космонавтов достать по-прежнему не проблема.

Коллекторы под стать нанимателю?







Липецкая городская энергетическая компания ищет коллекторов, которые могли бы выбить долги из неплательщиков. На их услуги готовы выделить 2 миллиона рублей, а получат «взыскатели долгов» не более 8,2 процентов от сумм, которые им удастся добыть у граждан. К слову, этот процент заметно ниже, чем сложившиеся в Липецке расценки на рынке услуг коллекторов. Какие-то коллекторы эконом-класса получаются? Один липчанин рассказал, как ради любопытства сам пытался поймать прежних ЛГЭК-овских коллекторов (а не они его!) и потерпел неудачу. Не нашел их.

Ну, дык, и услуги самого ЛГЭК, по мнению многих липчан, тоже не фонтан…

Обязанность платить есть, прав - нет







Наступил новый год и мы тут же получили подарок от наших самых дорогих (в прямом смысле) людей – компании «Квадра». Теперь в случае отсутствия счетчиков воды и тепла липчанам придется платить с повышающим коэффициентом 1,5 вместо прежних 1,4.

Просто чудесная ситуация с начислениями за тепло. Сотни домов вынуждены платить по нормативу, например, из-за неисправности общедомового счетчика. А управляющая компания – единственная, кто имеет доступ к счетчику – его ремонтировать не хочет, хотя деньги с жильцов собирает регулярно. В результате тысячи липчан переплачивают. Вот история дома №10 на улице Героя России Эдуарда Белана. Общедомовой счетчик стоит, но больше года «Квадра» отказывается учитывать его показания. В УК «Доверие» каждый месяц обещают исправить ситуацию, но воз и ныне там. У жильцов плата за отопление зашкаливает, хотя трубы прохладные. И никому нет до них дела…

P. S. Единственное, что можно посоветовать жильцам дома на Белана – не платить «управляшке» пока не разберется с «Квадрой», ведь это ее работа. Если подадут в суд, можно заявить встречный иск о потерях из-за слишком высокого начисления за тепло. Они еще и должны останутся…

Не гаечным ключом единым







37-летнего липецкого слесаря будут судить за распространение детской порнографии. «Клубничку» он свободно предлагал желающим через Интернет.

А, казалось бы, какая обыденная профессия! Теперь понятно, почему в специфических немецких фильмах слесарь такой популярный персонаж.

Православный «Шаолинь»







В селе Казаки Елецкого района прошел турнир по рукопашному бою, который провел местный православный клуб.

И ведь, надо полагать, никто из бойцов по своей воле не подставил вторую щеку…

Мастер с большой буквы





Еще новость про спорт и единоборства. Руководитель регионального отделения Всероссийской федерации Всестилевого каратэ по Липецкой области стал одним из преподавателей на крупном семинаре в Москве с участием «черных поясов» из нескольких регионов. Само по себе это очень круто, ведь в семинаре участвовали ведущие российские мастера, обладатели высоких данов (ступеней мастерства). Можно сказать, что липчанин стал учителем лучших учителей.

Редко в какой сфере жизни наш город впереди России всей, как в боевых искусствах! А Владимир по-настоящему молодец, поздравляем!

Удивлялся Егор КРЕТОВ.



Использованы фотографии lolnew.ru, iffatli-kelin.com,mos.news, nord-pizza.ru, uraldaily.ru.