Сбитая на улице Ленина пенсионерка умерла в больнице

За рулем машины находился 20-летний студент.В БСМП-1 не приходя в сознание скончалась 70-летняя жительница Липецка, сбитая вчера автомобилем на улице Ленина. Еще один пострадавший, 54-летний горожанин, получил перелом ноги и сейчас проходит лечение.
Напомним, что авария на улице Ленина произошла 3 февраля около 16.00. Переходившие дорогу по "зебре" мужчина и женщина угодили под автомобиль "Хонда", двигавшийся на высокой скорости: от удара людей отбросило на несколько метров.
Водитель "Хонды", 20-летний студент, заявил, что не заметил пешеходов из-за двигавшейся впереди машины.