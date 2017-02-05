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НовостиПроисшествия

Сбитая на улице Ленина пенсионерка умерла в больнице

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20
04 февраля 2017 г., 14:16
105
9123
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Сбитая на улице Ленина пенсионерка умерла в больнице

За рулем машины находился 20-летний студент.

В БСМП-1 не приходя в сознание скончалась 70-летняя жительница Липецка, сбитая вчера автомобилем на улице Ленина. Еще один пострадавший, 54-летний горожанин, получил перелом ноги и сейчас проходит лечение.

Напомним, что авария на улице Ленина произошла 3 февраля около 16.00. Переходившие дорогу по "зебре" мужчина и женщина угодили под автомобиль "Хонда", двигавшийся на высокой скорости: от удара людей отбросило на несколько метров.

Водитель "Хонды", 20-летний студент, заявил, что не заметил пешеходов из-за двигавшейся впереди машины.
Теги новости: авария, ДТП
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Ваши комментарии
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125
05 февраля 2017 г., 01:46
123 а что эта женщина не человек вы пишите а если бы дети переходили по вашему ее можно задавить так у нее тоже дети внуки и неизвестно сколько ей дано было прожить
водитель.
05 февраля 2017 г., 00:28
Порой смотришь на пешеходов и диву даёшься! неужели отсутствует инстинкт самосохранения? ну и что , что зебра, что же ты смело ступаешь на дорогу, даже не оглянувшись на транспорт?! Те, кто водят машину, никогда так себя не ведут, дожидаются, проходят группой, побыстрее, потому, что знают, как чувствует себя водитель. А безлошадные словно мстят водителям за отсутствие авто. Ну и что, что в 20 лет - хонда! Сейчас крутая машина говорит не о наличии денег, а о наличии кредита. Молодёжь работает, сама зарабатывает!
надо
05 февраля 2017 г., 00:24
Член на дороге рисовать, тогда все тормозить будут.
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