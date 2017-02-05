Крючкова выигрывает «битву за деньги», но самих денег пока не видит

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Титулованная липецкая волейболистка теперь сражается за победу в судах.

Двукратная чемпионка мира липчанка Светлана Крючкова продолжает выигрывать суд за судом у своего бывшего клуба краснодарского «Динамо», но пока так и не может добиться выплаты ей долгов за три месяца по зарплате и премиальных за победу в нескольких матчах.

При этом краснодарский клуб сейчас в долгах, как в шелках: положенных выплат требуют и остальные волейболистки, но напористая по характеру Крючкова, пожалуй, сильнее всех.

На днях Света выиграла очередной суд, в который подавала не она, а «Динамо», пытавшееся оспорить решение первой инстанции. Таким образом, юридических решений в пользу Крючковой становится все больше, а денег не прибавляется.

- Я знаю, что у "Динамо" судебных решений в пользу игроков очень много, в том числе и в мужской команде. Я не одинока в этом. Надеюсь, что все быстро разрешится после последних событий. Я довольна решением суда. Но я выдохну все равно только тогда, когда деньги будут перечислены, - сказала липчанка в интервью «Р-Спорт».

- Шансы на то, что клуб опять будет подавать апелляцию, малы. Адвокат мне объяснил, что у них есть вариант. Но апелляция может быть отклонена судьей ввиду того, что дело уже рассмотрели полностью. Судиться клубу со мной ни по каким пунктам уже нет смысла. Надеюсь, что все закончится благополучно в моем случае, - добавила волейболистка.

При этом чемпионка мира даже пошла на компромисс с командой, которая ведет себя по отношению к ней не совсем честно.

- По основной сумме долга суд отклонил претензии клуба. Все в силе, решение в пользу меня осталось. Клуб не отказывался выплачивать весь долг. Они боролись за то, чтобы уменьшить сумму морального вреда, издержки на адвоката. Что в принципе у них получилось. Я пошла навстречу. Еще они хотели не выплачивать мне инфляцию, которая положена при таких задержках. Но судья оказался на моей стороне, инфляцию клуб погасит мне в полном объеме. Поэтому я им уступила в других пунктах. Пеню в первом чтении я уже выиграла, - сказала Светлана.

При этом Крючкова дала совет другим спортсменам в сложных случаях прибегать к помощи юристов, а не агентов, у которых зачастую даже нет юридического образования.

Добавим, что вопрос о долге Крючковой обсуждался на самом высоком уровне в Краснодаре, в одной из встреч с волейболисткой принимал участие даже заместитель губернатора края, заверявший, что все будет нормально. Но воз и ныне там.

Кроме того на днях титулованная 31-летняя волейболистка, летом объявившая о завершении карьеры, сделала заявление, что готова вернуться на паркет, если найдет себе клуб, в котором не обманывают и вовремя платят зарплату.