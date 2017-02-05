Липчан приглашают на "Дни здоровья" в феврале

"День здорового сердца" пройдет 18 февраля.
Для удобства жителей региона, которые не могут по различным причинам пройти медицинское обследование в будние дни, данные профилактические мероприятия организуются по субботам с 9.00 до 15.00.
В последние десятилетия отмечается значительное «омоложение» сердечно-сосудистой патологии, которую уже не называют болезнью пожилого возраста. Все чаще среди больных встречаются лица не только зрелого, но и молодого возраста. Распространению ССЗ мы во многом обязаны современному образу жизни, характеру питания, недостатку движений и вредным привычкам.
В связи с этим еще одним приоритетным направлением в профилактике является предупреждение возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
С целью повышения информированности населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижения заболеваемости и смертности от ССЗ на территории Липецкой области продолжится проведение «Дней здорового сердца», началом которых стал 2015 год.
«День здорового сердца» пройдет во всех поликлиниках области 18 февраля. При обращении в поликлинику по месту жительству граждане смогут бесплатно получить консультации врачей специалистов и пройти диагностические исследования в различном объеме в зависимости от возраста и выявленной патологии. Прием населения осуществляется по предварительной записи.
Дополнительную информацию можно получить в поликлинике по месту жительства. Графики проведения "Дней здоровья" прикреплены в нашей фотогаллерее.