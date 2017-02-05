Липчан приглашают на "Дни здоровья" в феврале

"День здорового сердца" пройдет 18 февраля.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, с 2016 года управление здравоохранения Липецкой области принимает участие в реализации регионального проекта «Здоровый регион», включающего в себя целый ряд мероприятий, направленных на повышение информированности граждан о факторах риска развития сердечно-сосудистых и иных социально-значимых заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. Одним из направлений проекта стала организация «Дней здоровья» по различным профилям: Дни мужского здоровья, Дни женского здоровья, Дни здорового сердца, Дни здоровой улыбки и т.д. В течение февраля также запланировано проведение «Дней здоровья» в поликлиниках области для прикрепленного взрослого и детского населения.Для удобства жителей региона, которые не могут по различным причинам пройти медицинское обследование в будние дни, данные профилактические мероприятия организуются по субботам с 9.00 до 15.00.В последние десятилетия отмечается значительное «омоложение» сердечно-сосудистой патологии, которую уже не называют болезнью пожилого возраста. Все чаще среди больных встречаются лица не только зрелого, но и молодого возраста. Распространению ССЗ мы во многом обязаны современному образу жизни, характеру питания, недостатку движений и вредным привычкам.В связи с этим еще одним приоритетным направлением в профилактике является предупреждение возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).С целью повышения информированности населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижения заболеваемости и смертности от ССЗ на территории Липецкой области продолжится проведение «Дней здорового сердца», началом которых стал 2015 год.«День здорового сердца» пройдет во всех поликлиниках области 18 февраля. При обращении в поликлинику по месту жительству граждане смогут бесплатно получить консультации врачей специалистов и пройти диагностические исследования в различном объеме в зависимости от возраста и выявленной патологии. Прием населения осуществляется по предварительной записи.Дополнительную информацию можно получить в поликлинике по месту жительства. Графики проведения "Дней здоровья" прикреплены в нашей фотогаллерее.