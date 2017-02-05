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НовостиОбщество

За год рак выявили у 4686 липчан

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1
04 февраля 2017 г., 12:24
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За год рак выявили у 4686 липчан

2138 больных злокачественными новообразованиями умерли.

Ежегодно во всех странах 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

Как сообщает Центр медицинской профилактики, в 2016 году на территории Липецкой области было выявлено 4686 случаев злокачественных новообразований (ЗНО). Заболеваемость по итогам 2016 года составила 454,03 на 100 тыс. населения. Таким образом, «грубый» показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в Липецкой области в 2016 году снизился на 2,8 % от показателя по области 2015 года.

По сведениям территориального органа государственной статистики по Липецкой области, в 2016 году на территории региона умерли от злокачественных новообразований 2 138  больных ЗНО (в 2015 году - 2 121чел.).

В 2016 году среди всех случаев ЗНО доля  I- II стадии увеличилась и составила 57,9%. В Российской Федерации показатель составлял в 2015 году 53,7%, в Липецкой области 57,2%.  

Доля так называемой «запущенной» IV стадии в 2016 году в Липецкой области уменьшилась и составила 20,0 в сравнении с 2015 годом Липецкая область - 20,2%.

В Липецком областном онкологическом диспансере в 2016 году в составе стационара функционировали 310 коек, из которых 65 радиологических, 245 онкологических, а  коллектив диспансера пополнился молодыми специалистами – 6 врачей начали свою трудовую деятельность в ГУЗ «ЛООД».

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи онкологическим больным за счет средств областного бюджета в 2016 году был приобретен Ускорительный радиологический комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ, оснащенный комплектом оборудования для стереотаксической радиохирургии и рентгенографического позиционирования и верификации положения пациента, с системой планирования, устройства иммобилизации пациента, устройства контроля качества облучения.
Введено в эксплуатацию (после капитального ремонта) 3-х этажное здание  стационара, куда переведены 3 хирургических отделения, что позволило улучшить условия размещения пациентов, а также  качество оказания медицинской помощи.

В 2016 году на базе Липецкого областного онкологического диспансера открыт филиал кафедры онкологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, где проводятся сертифицированные тематические усовершенствования врачей Липецкой области.

В этом году планируется увеличить онкологическое отделение в областной детской больнице. Пока там только 6 палат, а планируется отдать под него целое крыло. Палат будет уже 21, и их сделают комфортабельными.
Теги новости: рак, онкология, злокачественное новообразование
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Ваши комментарии
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знающий
05 февраля 2017 г., 00:55
Эта аппаратура такая ерунда на самом деле, показывает одно а начинаеш дальше обследоваться оказывается там совсем другое, эта аппаратура показала рак а сделали биопсию обычная язва желудка
Володька и Мишка
04 февраля 2017 г., 21:47
почему про ротовирусную инфекцию молчат?
Дебилам
04 февраля 2017 г., 21:44
Баба Яга,
А Волга впадает в Каспийское море. Ты для чего комментарий писала?
Все комментарии (27)
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