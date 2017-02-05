В Липецке отметят День рождения Андрея Звягинцева

Липчан снова бесплатно зовут в кино.

Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино приглашает на бесплатные показы и кинолекторий.6 февраля в 19.00 «Джунгли зовут! В поисках Марсупилами» (Франция – Бельгия, 2012) 12+ Приключенческая комедия. Вход свободный.7 февраля 19.00. «Исчезновение на 7-й улице» (США, 2010) 14+ Фильм ужасов. Вход свободный8 февраля 19.00. Кинолекторий «Мастер-класс Андрея Звягинцева». Ко дню рождения российского режиссера и сценариста. Рассказ о режиссерских работах А. Звягинцева. Просмотр фильма «Елена» (Россия, 2011) 16+ Драма. Вход свободный9 февраля 19.00. «Золотой мальчик» (Италия, 2014) 16+ Драма. Вход свободный.10 февраля 19.00. «Жизнь за гранью» (США, 2009) 18+ Мистический детектив. Вход свободный.11 февраля. 13.00. «Джок»» (США – ЮАР, 2011) 0+ Мультфильм. Вход свободный.12 февраля. 13.00. «Волшебная страна» (Англия – Польша, 2011) 0+ Мультфильм. Вход свободный.11 февраля в 15.00 бесплатно кино можно посмотреть и в филиале областной научной библиотеки на улице Первомайской: в рамках цикла "Дайджест экранизаций" клуб "Вместе у экрана" представит вниманию зрителя одноименную экранизацию романа великого мастера детективного жанра Агаты Кристи "Смерть на Ниле". Демонстрация фильма посвящена 80 - летнему юбилею первой публикации книги (1937 г.). Экранизация производства Великобритании, длительность фильма 140 мин., на русском языке.В главных ролях : звезды мирового кино, 5 лауреатов премии "Оскар" : Питер Устинов (1960 и 1964), Джордж Кеннеди (1967), Бетт Дэвис (1935 и 1938), Мэгги Смит (1969 и 1978) и Дэвид Найвен (1958). Фильм удостоен премий «Оскар» и BAFTA 1978 года за лучший дизайн костюмов !