В 4 из 6 проверенных в Липецке магазинах завышали цены

А в Добринском районе - в 3 из 4х.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в 6 предприятиях торговли Липецкой области.В универсаме на улице Белана зафиксирован максимально высокий уровень цен на 3 наименования товаров из 65: молоко завозное 3,2 % жирности «фин-пак» из др. рег. – 48,00 руб./ 0,9л ; сыр «Голландский» – 497,00 руб./кг; томаты свежие – 131,00 руб./кг.В универсаме на улице Кривенкова зафиксирован максимально высокий уровень цен на 4 наименования из 67: молоко завозное 3,2 % жирности «фин-пак» из др. рег. – 48,00 руб./ 0,9л; мука пшеничная в/с местного производителя «Лимак» – 58,50 руб./2кг; вермишель спагетти в/с группа «В» местного производителя – 23,90 руб./0,45кг; томаты свежие – 136,50 руб./кг.В супермаркете на улице Ленина зафиксирован максимально высокий уровень цен на 9 наименований из 67: рыба скумбрия мороженная неразделанная (500гр.+) – 199,00 руб./кг; рыба мойва мороженная – 181,25 руб./кг; рыба путассу мороженная – 181,25 руб./кг; рыба минтай мороженный (б/г потр. 25 см.+) – 206,25 руб./кг; молоко местного производителя 2,5 % жирности «фин-пак»– 43,00 руб./ 0,93л; молоко 3,2 % жирности «пюр-пак»– 51,70 руб./ 0,9л; молоко другого местного производителя 2,5 % жирности «фин-пак»– 49,90 руб./ 0,9л; молоко 3,2 % жирности «фин-пак»– 50,90 руб./ 0,9л.В супермаркете на улице Белана зафиксирован максимально высокий уровень цен на 2 наименования из 65. Однако в ходе проведения мониторинга руководством предприятия были приняты меры по снижению цен: на молоко 3,2 % жирности «пюр-пак» с 59,60 руб./ 0,9л до 56,90 руб./0,9л; лук репчатый свежий с 17,90 руб./ кг до 16,90 руб./кг.Также сегодня наведались в 4 магазина в Добринском районе. В ходе мониторинга в одном магазине в селе Александровка зафиксирован максимально высокий уровень цен на 10 наименований из 23: куры замороженные, завозные – 153,00руб./кг; масло сливочное из др. регионов – 98,00 руб./180гр; яйцо куриное С1 завозные – 63,30 руб./1дес.; сахар- песок (весовой) – 55,00 руб./кг; крупа гречневая- ядрица – 93,00 руб./кг; рис шлиф. кругл. – 60,00 руб./кг; пшено фасован. – 30,00 руб./800гр; картофель – 20,00 руб./кг; лук репчатый свежий – 20,00 руб./кг; морковь столовая свежая – 19,00 руб./кг;В другом магазине в том же селе - на 5 наименований из 18: масло подсолнечное раф. «Слобода» – 100,00 руб./л; масло подсолнечное раф. – 86,00 руб./л; молоко 3,2%ж. «фин- пак» из др. рег.– 44,00 руб./0,9л; яйцо куриное С1 завозные – 66,00 руб./1дес.; пшено фасован. – 31,00 руб./кг.В магазине поселка Добринка - на 7 наименований из 26: куры замороженные, завозные – 172,00руб./кг; чай черный байховый – 46,00 руб./100гр; яйцо куриное С1 завозные – 63,30 руб./1дес.; сахар- песок (весовой) – 55,00 руб./кг; рис шлиф. кругл. – 60,00 руб./кг; пшено фасован. – 30,00 руб./кг; лук репчатый свежий – 20,00 руб./кг.Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на указанные социально значимые продукты питания руководители торговых предприятий приглашены в Агентство.