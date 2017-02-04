Липчан кормили просроченной колбасой

И снова на прилавках лежали гнилые фрукты.

Сегодня специалистами Агентства содействия развитию торговой деятельности проведено информационно-аналитическое наблюдение в 6 предприятиях торговли Липецкой области.В ходе наблюдения зафиксированы следующие нарушения Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55: в универсаме на улице Э. Белана в продаже находились: с истекшим сроком годности продовольственные товары, а именно: колбаса вареная «Молочная» фасованная (срок реализации закончился 02.02.2017г.), вафли на фруктозе «Арабика» (срок реализации закончился 01.12.2016г.); испорченные с признаками гнили фрукты: груши, мандарины, бананы.В универсаме на улице Кривенкова в продаже находились: с истекшим сроком годности продовольственные товары, а именно: печенье песочное «Вкусные ценности» (срок реализации закончился 05.01.2017г.), конфеты помадные «Наташка – Первоклашка» (срок реализации закончился 03.01.2017г.), колбаса вареная «Молочная» фасованная (срок реализации закончился 01.02.2017г.), батончик злаковый диетический (срок реализации закончился 24.12.2016г.), голень куриная замороженная (срок реализации закончился 13.12.2016г.). Там же в торговом зале отсутствовал овоскоп для проверки качества яиц; в продаже находились испорченные с признаками гнили фрукты: груши, мандарины, хурма. отсутствуют даты изготовления на маркировке на мясо свинины в/к «Любительская»;Продукция с истекшим сроком годности была снята с продажи. Материалы информационно аналитического наблюдения будут направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.