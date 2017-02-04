Новый сайт
Искать:
4
Суббота, 4 февраля 2017 г.00:48
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецкой области будет работать "горячая линия" по Интернет-торговле

Рекомендую
0
03 февраля 2017 г., 18:57
4
659
Изменить шрифт
В Липецкой области будет работать "горячая линия" по Интернет-торговле

"Горячая линия" начнет принимать звонки 6 февраля.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в период с 6 по 20 февраля Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит «горячую линию» по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.

Все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через Интернет по телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

В Управление Роспотребнадзора по Липецкой области можно звонить по телефонам 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59 - по ним звонки будут принимать 10 февраля и 17 февраля с 14.00 по 15.45.

Звонить можно и в «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по номерам: 8(4742) 25-09-07; 74 07 32; 74 06 27; 25 76 92; 77 04 13. Там звонки будут принимать с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.

Также можно обращаться в Многофункциональный центр по телефону 8(4742) 25-76-92 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. Звонки будут принимать и в территориальных отделах управления Роспотребнадзора в районах области.

Теги новости: Горячая линия, Интернет, торговля
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

В мэрии Липецка ждут звонков от горожан
В мэрии Липецка ждут звонков от горожан
06.06.2016 12:07:13
8
2061
Мэрия Липецка ждет жалоб на коммунальщиков
Мэрия Липецка ждет жалоб на коммунальщиков
20.07.2016 13:32:08
33
2995
Мэрия Липецка ждет жалоб на «управляшку»
Мэрия Липецка ждет жалоб на «управляшку»
06.09.2016 12:16:08
12
2436
Липчан научат бесплатно получать новое жилье
Липчан научат бесплатно получать новое жилье
31.10.2016 14:23:18
2
4565
В Липецке отметят Всемирный день качества
В Липецке отметят Всемирный день качества
09.11.2016 16:13:56
791
Ваши комментарии
Добавить комментарий
барыга
03 февраля 2017 г., 23:23
Обращение в Роспотребнадзор Липецка! Срочно проверте Aliexpress!! Уже 2-ой месяц жду шнурок для Айфона!! Беспредел нарушают наши права!
Григорьев
03 февраля 2017 г., 22:48
Да. Интернет торговля это архиактуально для Липецка, батеньки. Реально силы свои могучие этот орган уже приложить никуда не может. :)
Wax
03 февраля 2017 г., 21:01
В колхозных магазинах парядок навести не могут куда то в интернет полезли.
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро