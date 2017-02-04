В Липецкой области будет работать "горячая линия" по Интернет-торговле

"Горячая линия" начнет принимать звонки 6 февраля.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в период с 6 по 20 февраля Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводит «горячую линию» по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.Все желающие могут получить консультации и разъяснения по вопросам прав потребителей при приобретении товаров через Интернет по телефонам, либо обратившись лично в общественную приемную Управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.В Управление Роспотребнадзора по Липецкой области можно звонить по телефонам 8(4742) 74-06-32, 74-06-23, 77-16-59 - по ним звонки будут принимать 10 февраля и 17 февраля с 14.00 по 15.45.Звонить можно и в «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по номерам: 8(4742) 25-09-07; 74 07 32; 74 06 27; 25 76 92; 77 04 13. Там звонки будут принимать с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.Также можно обращаться в Многофункциональный центр по телефону 8(4742) 25-76-92 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00. Звонки будут принимать и в территориальных отделах управления Роспотребнадзора в районах области.