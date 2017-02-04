В пользу потребителей присуждено более 3,4 миллиона рублей

За год в Управление Роспотребнадзора поступило 1868 обращений по вопросам защиты прав потребителей.

Как сообщает пресс-центр управления Ррспотребнадщора по Липецкой области, приоритетными направлениями федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в сферах деятельности, связанных с оказанием финансовых, туристских услуг, услуг связи, образования, перевозки граждан различными видами транспорта; а также розничной продажи товаров, в том числе через сеть Интернет.В 2016 году Управление работало в новых условиях формирования плана надзорных мероприятий, предусматривающего исключение из плана субъектов малого бизнеса, в результате количество проверок сократилось к уровню 2015 года на 13% (с 1618 в 2015 г. до 1404 – в 2016 г.). Несмотря на это, как показывают результаты надзора, на протяжении последних лет сохраняется на высоком уровне (порядка 80%) удельный вес проверок, в ходе которых выявлялись нарушения законодательства в области защиты прав потребителей, общая сумма наложенных штрафов возросла в 2016 г. до 9474,2 тыс. руб., против 9359,1 тыс. руб., что составляет 101,2% к уровню 2015 г.Активизирован надзор в сфере оказания финансовых услуг, в результате по фактам выявленных нарушений должностными лицами Управления возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в виде наложения штрафа на общую сумму 155 тыс. руб. (против 70 тысяч рублей – в 2015 г.).Впервые за последние годы произошло снижение количества обращений граждан, поступивших в Управление по вопросам защиты прав потребителей: если в 2015 году их поступило 2029, то в 2016 – 1868, или на 8% меньше. Доля обращений, по результатам рассмотрения которых факты подтвердились возросла с 20% в 2015 г. до 22% – в 2016 г.Управление важную роль отводит взаимодействию с администрацией области, органами местного самоуправления, территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти, ассоциациями, общественными объединениями, в основе которых лежат соглашения, что позволяет Управлению повысить эффективность выполнения возложенных функций и задач при осуществлении государственного контроля.Количество материалов, поступивших в 2016 году в Управление из Государственной жилищной инспекции в рамках заключенного Соглашения, увеличилось к уровню 2015 года в 1,5 раза (с 35 до 53 – в 2016 г.), по 5 материалам в 2016 году уже были вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 и ч. 2 ст.14.6 КоАП РФ, общая сумма наложенных штрафов составила 260 тыс. руб.Важнейшее направление деятельности Управления – судебная защита прав потребителей. В 2016 году Управлением направлено 70 исков в защиту нарушенных прав потребителей (против 68 – в 2015 г.), в том числе 25 исков – о прекращении противоправных действий изготовителей, исполнителей услуг, продавцов в отношении неопределенного круга потребителей, по всем рассмотренным искам требования потребителей удовлетворены. Иски в данной категории (84%) в основном касались нарушений прав потребителей в сфере розничной торговли.Второе направление судебной защиты обеспечивается Управлением в качестве органа, дающего заключение по делу в суде.Всего в 2016 году было дано 189 таких заключений (в 2015 г. – 204), требования потребителей удовлетворены по 184 гражданским делам (97%), в 2015 г. – 92%.В структуре заключений в указанном периоде 55% (также как и в 2015 г.) составили заключения по делам в защиту прав потребителей по искам, связанным с продажей товаров ненадлежащего качества, 21% составили на дела в защиту прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.В результате участия Управления в судебной защите в пользу потребителей присуждено более 3,4 млн. руб. (в 2015 г. – 3,3 млн. руб.).За счет совершенствования деятельности Управления по судебной защите прав потребителей показатель «Количество удовлетворенных судами исков» сохраняется на протяжении последних лет стабильно высоком уровне – 100%.Деятельность, направленная на повышение уровня потребительской грамотности населения, является основной превентивной функцией, поскольку ее реализация способствует обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защите прав потребителей и потребительского рынка. В 2016 году количество публикаций, выступлений в СМИ с участием специалистов Управления возросло к уровню 2015 года на 8%.В 2016 году на заседаниях Консультативного совета по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Липецкой области по итогам обсуждения проблемных вопросов взаимодействия с общественными объединениями по защите прав потребителей в рамках заключенных соглашений выработаны конкретные предложения, направленные на повышение уровня взаимодействия общественных организаций по защите прав потребителей с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области. Так, в 2016 году количество участий Управления для дачи заключения в судах по искам, поданным общественными объединениями потребителей, увеличилось к уровню 2015 года на 30%.В 2017 году Управление активизирует деятельность по приоритетным направлениям защиты прав потребителей.