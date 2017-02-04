В Липецкой области арестовали "Тройной" одеколон

В продаже обнаружили 37 флаконов "фанфуриков".

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за период с 27 января по 3 февраля Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведены проверочные мероприятия 58 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую непищевую продукцию по выполнению Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Проверочные мероприятия проводятся при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.В ходе проверок в продаже выявлено 37 флаконов по 100 мл спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которых приостановлена постановлением (лосьоны «Менен», «Мен экспресс», одеколон «Тройной») в АО «Тандер» в Воловском районе, Становлянском райпо.Продукция, свободная продажа которой приостановлена, арестована. На должностные лица составлены протоколы по ст.14.2 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию спиртосодержащей непищевой продукции принять к исполнению постановление Главного государственного санитар­ного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции»: необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное употребление).Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены.Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации (обороте) спиртосодержащей непищевой продукции предлагаем незамедлительно направлять сообщения в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области ( г. Липецк ул. Гагарина д.60а, факс 8(4742) 27-73-43, телефон горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23) для принятия мер реагирования.