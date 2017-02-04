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НовостиОбщество

В Липецкой области арестовали "Тройной" одеколон

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03 февраля 2017 г., 18:34
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В Липецкой области арестовали "Тройной" одеколон

В продаже обнаружили 37 флаконов "фанфуриков".

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за период с 27 января по 3 февраля Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведены проверочные мероприятия 58 предприятий розничной торговли, реализующие спиртосодержащую непищевую продукцию по выполнению Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». Проверочные мероприятия проводятся при содействии органов внутренних дел и прокуратуры.

В ходе проверок в продаже выявлено 37 флаконов по 100 мл спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которых приостановлена постановлением (лосьоны «Менен», «Мен экспресс», одеколон «Тройной») в АО «Тандер» в Воловском районе, Становлянском райпо.
Продукция, свободная продажа которой приостановлена, арестована. На должностные лица составлены протоколы по ст.14.2 Кодекса РФ «Об административных правонарушениях».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим реализацию спиртосодержащей непищевой продукции  принять к исполнению постановление Главного государственного санитар­ного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции»: необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное употребление).

Исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 №7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции» остается на особом контроле Управления. Внеплановые проверки будут продолжены.

Гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в случае выявления в реализации (обороте) спиртосодержащей непищевой продукции предлагаем незамедлительно направлять сообщения в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области ( г. Липецк ул. Гагарина д.60а, факс 8(4742) 27-73-43, телефон горячей линии 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23) для принятия мер реагирования.
Теги новости: фанфурики, спирт, алкоголь, тоник, лосьон, боярышник
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Ваши комментарии
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шабаш
03 февраля 2017 г., 22:45
МАРИЯ а почему ты не пишешь ни адреса не названия и что это магазин кафе база ?
блин
03 февраля 2017 г., 21:48
И это не абсолют , обычный "РС" , 468 если не по акции ! Куда такие цены то ?
блин
03 февраля 2017 г., 21:44
В том том то все и дело , уж лучше "тройник" чем по 200 отраву ! Более менее приличная стоит от 300 рублей , а нормальная под 500
Все комментарии (11)
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