В Липецке наградят поэтов и писателей

19 авторов представили на конкурс 21 книгу.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, 6 февраля в 11.00 в малом зале администрации Липецка состоится торжественная церемония вручения второго сезона городской литературной премии имени Алексея Липецкого.В 2016 году 19 авторов представили на конкурс 21 книгу, изданных изданное за последние три года. Больше всего претендентов на победу оказалось в номинации «За лучший поэтический сборник».Премия присуждается в четырех номинациях: «За лучшую книгу прозы», «За лучший поэтический сборник», «За лучшую книгу для детей», «За лучшее краеведческое издание, связанное с Липецком». Призовой фонд - 200 тысяч рублей.Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из наиболее авторитетных деятелей культуры и искусства, литературоведов, филологов, историков и журналистов. В первую очередь учитывались стиль, образность, глубина постановки общественных вопросов, вклад в духовно-нравственное развитие липчан, новизна темы и историческая достоверность.Как известно, премия имени Алексея Липецкого учреждена городским Советом депутатов в 2013 году для поощрения авторов, внесших заметный вклад в развитие литературных и культурных традиций нашего города.Алексей Липецкий (Каменский) – единственный коренной липчанин из всех известных местных писателей. Современники называли его липецким Есениным. Творческое наследие нашего земляка хранится в Институте мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук.Премия присуждается раз в два года. В 2013 году на суд комиссии 21 автор выдвинул 27 изданий. Лучшей книгой прозы назвали «И будут сроки» Владимира Петрова. Лучшей книгой для детей стала «Снегиричка» Тамары Алексеевой. Наибольшее количество баллов в номинации «За лучшее краеведческое издание, связанное с Липецком» набрала книга Юрия Тихонова «Засекреченный город». В четвертой номинации «За лучший поэтический сборник» члены жюри победителей не определили.