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НовостиОбщество

В Липецке наградят поэтов и писателей

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03 февраля 2017 г., 18:22
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В Липецке наградят поэтов и писателей

19 авторов представили на конкурс  21 книгу.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, 6 февраля в 11.00 в малом зале администрации Липецка состоится торжественная церемония вручения второго сезона городской литературной премии имени Алексея Липецкого.  

В 2016 году 19 авторов представили на конкурс  21 книгу, изданных изданное за последние три года. Больше всего претендентов на победу оказалось в номинации «За лучший поэтический сборник».

Премия присуждается в четырех номинациях: «За лучшую книгу прозы», «За лучший поэтический сборник», «За лучшую книгу для детей», «За лучшее краеведческое издание, связанное с Липецком». Призовой фонд - 200 тысяч рублей.

Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из наиболее авторитетных деятелей культуры и искусства, литературоведов, филологов, историков и журналистов. В первую очередь учитывались  стиль, образность, глубина постановки общественных вопросов, вклад в духовно-нравственное развитие липчан, новизна темы и историческая достоверность.

Как известно, премия имени Алексея Липецкого учреждена городским Советом депутатов в 2013 году для поощрения авторов, внесших заметный вклад в развитие литературных и культурных традиций нашего города.

Алексей Липецкий (Каменский) – единственный коренной липчанин из всех известных местных писателей. Современники называли его липецким Есениным. Творческое наследие нашего земляка хранится в Институте мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук.

Премия присуждается раз в два года. В 2013 году на суд комиссии 21 автор выдвинул 27 изданий. Лучшей книгой прозы назвали «И будут сроки» Владимира Петрова. Лучшей книгой для детей стала «Снегиричка» Тамары Алексеевой. Наибольшее количество баллов в номинации «За лучшее краеведческое издание, связанное с Липецком» набрала книга Юрия Тихонова «Засекреченный город». В четвертой номинации «За лучший поэтический сборник» члены жюри победителей не определили.
Теги новости: премия, поэт, писатель
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indezit
03 февраля 2017 г., 21:33
и в картишки поигрывал
ну и рожа
03 февраля 2017 г., 19:09
реальные фото Пушкина примерно такие же страшные.
пил/блудил/дуэли/матерился...возвели в ранг великого...
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