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НовостиОбщество

21-летний липчанин за ночь обокрал две машины

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03 февраля 2017 г., 17:28
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21-летний липчанин за ночь обокрал две машины

Сотрудниками полиции задержан 21-летний  ранее судимый житель города Липецка, который ночью 2 февраля совершил кражу видеорегистраторов из автомобилей на улицах Терешковой и Игнатьева.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в машины злоумышленник проникал, разбивая стекла.

При задержании полицейские  изъяли часть похищенного имущества. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Сотрудники полиции выясняют причастность задержанного лица  к аналогичным преступлениям, совершённым на территории областного центра.
Теги новости: кража
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ched
03 февраля 2017 г., 21:09
Welcome в новые девяностые!
Н.Н.
03 февраля 2017 г., 19:49
Вывести виновника на площадь и наградить розгами.Пусть казаки напомнят хорошо забытое правило :чужого не трогай.
Горожанин
03 февраля 2017 г., 17:59
Ай, молодца!
Все комментарии (4)
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