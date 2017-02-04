21-летний липчанин за ночь обокрал две машины

Сотрудниками полиции задержан 21-летний ранее судимый житель города Липецка, который ночью 2 февраля совершил кражу видеорегистраторов из автомобилей на улицах Терешковой и Игнатьева.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в машины злоумышленник проникал, разбивая стекла.При задержании полицейские изъяли часть похищенного имущества. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие. Сотрудники полиции выясняют причастность задержанного лица к аналогичным преступлениям, совершённым на территории областного центра.