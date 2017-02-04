Речку Гущину Рясу в Липецкой области пробурили ради спасения рыбы

Фото: lev-adm.ru

На территории водохранилища реки Гущина Ряса западной окраины села Митягино Лев - Толстовского района прошла добровольческая акция по бурению лунок от замора рыбы в рамках регионального проекта "Здоровый регион".

В зимний период требуется регулярный надзор за содержанием кислорода в воде, без которого рыбы, как и другие живые организмы, жить не могут. Задохнуться рыба может из-за толстого льда, в некоторых местах он достигает 65 сантиметров и более. Единственный способ наполнить воду кислородом – это бурение лунок, проведение аэрации, регулярная расчистка от снега ледовой глади водоемов, сообщили в администрации Лев-Толстовского муниципального района.

Глава Троицкого сельсовета Николай Меркулов совместно с государственным инспектором по охране диких животных и водных биологических ресурсов Сергеем Гусевым, рыболовом-любителем Сергеем Костроминым, главой Новочемодановского сельсовета Максимом Ваниным, специалистом-экспертом Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Вадимом Ведмицким, неравнодушными гражданами, добровольцами и депутатами Молодежного парламента района вооружившись необходимыми инструментами, вышли на лёд бурить лунки во льду водохранилища реки Гущина Ряса, обеспечивая свободный доступ кислорода рыбам.

Участникам акции предстояла нелегкая работа. Несмотря на погодные условия, на протяжении нескольких часов на некоторой дистанции одна от другой во льду они бурили лунки, в которые вставили снопы соломы и тростника, и обширные проруби, которые накрыли ветками деревьев и утеплили соломой.

Содействие в проведении мероприятия оказал отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Лев - Толстовского муниципального района.



