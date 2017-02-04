Вместе с членами комиссии ПДН в рейд вышел священник

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В Добринском районе прошел рейд по семьям, считающимся неблагополучными.

Как сообщают в администрации Добринского района, в состав рейдовой бригады на этот раз вошли не только работники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Неблагополучные семьи посетили настоятель Михаило-Архангельского храма села Демшинка отец Михаил, помощник благочинного Добринского церковного округа по социальному служении. Н. А. Емельянова, зам. начальника отдела опеки и попечительства администрации района С.Н. Крутских.Группа побывала в селах Приозерное, Верхняя Матренка и Средняя Матренка. Встретились с подопечными, члены комиссии еще раз напомнили родителям о необходимости вести трезвый образ жизни и следить за тем, чтобы их дети в вечернее время находились дома, а не на улице без присмотра.Отец Михаил благословил детей и их родителей, пожелал им доброго здоровья и вручил сладости ребятишкам.Также члены рейдовой бригады посетили Верхнематренскую школу, где с учащимися 9-го класса была проведена профилактическая беседа на тему «Подросток и закон».Как отмечают в администрации, члены комиссии по делам несовершеннолетних в ходе последнего рейда увидели много перемен в лучшую сторону в семьях, считавшихся ранее неблагополучными. Дети находились дома вместе с родителями чистые, накормленные, в комнатах - порядок.