Липецкая вечЁрка: 3 февраля

Собачья стая, возврат денег за капремонт и запрет на шум.Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий в Липецке и регионе по мнению интернет-пользователей в пятницу, 3 февраля.
Самое пристальное внимание получило сообщение о нападении собачьей своры на девочку. В Липецка едва не повторилась трагедия Москвы
Не менее интересно липчанам было узнать о том, кто же получит компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт. Есть шанс вернуть все деньги!
Оживленное обсуждение вызвала тема шумных соседей. Липчанин предлагает поступить по методу столицы и ввести ограничения на ремонтные работы.
Не менее занятные дебаты возникли после сообщения о проекте чаплыгинской бизнес-леди. Девушка и ее компаньоны просят у пользователей Рунета 1,3 млн рублей.
А вот самой позитивной по мнению липчан была новость о том, как законно защититься от беззакония коллекторов.