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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 3 февраля

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0
03 февраля 2017 г., 18:33
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Липецкая вечЁрка: 3 февраля

Собачья стая, возврат денег за капремонт и запрет на шум.

Представляем вашему вниманию обзор самых интересных событий в Липецке и регионе по мнению интернет-пользователей в пятницу, 3 февраля.

Самое пристальное внимание получило сообщение о нападении собачьей своры на девочку. В Липецка едва не повторилась трагедия Москвы

Не менее интересно липчанам было узнать о том, кто же получит компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт. Есть шанс вернуть все деньги!

Оживленное обсуждение вызвала тема шумных соседей. Липчанин предлагает поступить по методу столицы и ввести ограничения на ремонтные работы.

Не менее занятные дебаты возникли после сообщения о проекте чаплыгинской бизнес-леди. Девушка и ее компаньоны просят у пользователей Рунета 1,3 млн рублей.

А вот самой позитивной по мнению липчан была новость о том, как законно защититься от беззакония коллекторов.
Теги новости: Обзор, события
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Я.
03 февраля 2017 г., 22:39
,,Вечерка,, вернулась!! походу у автора отпуск закончился)))
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