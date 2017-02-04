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НовостиОбщество

Рязанская область хочет быть центром музея-заповедника, расположенного и в Липецкой области

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03 февраля 2017 г., 16:21
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Рязанская область хочет быть центром музея-заповедника, расположенного и в Липецкой области

Но липчанам предлагают проложить веломаршрут

В Рязанской области предложили проложить велосипедный маршрут между связанными с Петром Семеновым-Тян-Шанским местами в Милославском районе и липецкой деревней Рязанка, сообщает "Рязань-Инфо".

Инициатива исходит от района, рассказал вице-губернатор Сергей Филимонов на научной конференции по сохранению культурного наследия в пятницу, 3 февраля. «Очень интересное предложение, нужно только реализовать», — заметил он. По словам Филимонова, также с Липецкой областью ведутся переговоры о создании на территории двух регионов музея-заповедника географа.

Посредником выступает Минкульт России, в учреждение должно получить федеральный статус.

Центр заповедника должен быть в Рязанской области, заявил вице-губернатор: здесь сохранилось больше исторических объектов, и почти все экспонаты музея — подлинные.
Теги новости: Рязанка,
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Горожанин
03 февраля 2017 г., 17:33
Ну что ж, хотеть не вредно.
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