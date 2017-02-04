Рязанская область хочет быть центром музея-заповедника, расположенного и в Липецкой области

Но липчанам предлагают проложить веломаршрутВ Рязанской области предложили проложить велосипедный маршрут между связанными с Петром Семеновым-Тян-Шанским местами в Милославском районе и липецкой деревней Рязанка, сообщает "Рязань-Инфо".
Инициатива исходит от района, рассказал вице-губернатор Сергей Филимонов на научной конференции по сохранению культурного наследия в пятницу, 3 февраля. «Очень интересное предложение, нужно только реализовать», — заметил он. По словам Филимонова, также с Липецкой областью ведутся переговоры о создании на территории двух регионов музея-заповедника географа.
Посредником выступает Минкульт России, в учреждение должно получить федеральный статус.
Центр заповедника должен быть в Рязанской области, заявил вице-губернатор: здесь сохранилось больше исторических объектов, и почти все экспонаты музея — подлинные.