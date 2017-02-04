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НовостиВ России

Ученые научились выявлять рак по выдоху

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0
03 февраля 2017 г., 16:08
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Ученые научились выявлять рак по выдоху

Прибор создали в России.

Фонд перспективных исследований представил сведения о том, что в области разработки новых подходов к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях их развития были проведены предварительные тесты с целью скрининга рака легкого по выдыхаемому воздуху.

Тесты показали перспективность разработки диагностического комплекса на основе искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора животных для выявления рака легких на ранних (I-II) стадиях заболевания. Полученные результаты показали анализ подходящим для испытаний на людях.
Теги новости: Рак, анализ
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