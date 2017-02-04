Ученые научились выявлять рак по выдоху

Прибор создали в России.

Фонд перспективных исследований представил сведения о том, что в области разработки новых подходов к диагностике онкологических заболеваний на ранних стадиях их развития были проведены предварительные тесты с целью скрининга рака легкого по выдыхаемому воздуху.Тесты показали перспективность разработки диагностического комплекса на основе искусственной нейронной сети и обонятельного анализатора животных для выявления рака легких на ранних (I-II) стадиях заболевания. Полученные результаты показали анализ подходящим для испытаний на людях.