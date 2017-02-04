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НовостиОбщество

Потребительская активность липчан рухнула почти на 14%

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1
03 февраля 2017 г., 15:57
16
1058
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Потребительская активность липчан рухнула почти на 14%

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительской активности по итогам января 2017 года.

В январе наибольший рост доходов населения и потребительская активность были отмечены в Чеченской республике, Кемеровской, Саратовской, Тульской и Рязанской областях от +7, до +5%.

В Липецкой области потребительская активность обрушилась на 13,7%. Регион попал в число депрессивных наряду с Костромской областью (-14,7), Бурятией (-13,8), Тверской областью (-13,1),  Марий Эл (-12), Забайкальским краем (-11,9), Владимирской областью (-9,9). В соседней. Воронежской области потребительская активность снизилась на 8,3%
Теги новости: потребитльская активность, рейтинг
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Ваши комментарии
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не работающий
03 февраля 2017 г., 23:39
Хотя я не высокопоставленное официальное лицо в России, но хороший совет все равно дам :-- "будет хуже, но вы, липчане, держитесь".
Лось
03 февраля 2017 г., 21:36
Работал, с октября зарплату не платят,рассчитался.Мотив невыплат нет денег.Но не унываю !
Wax
03 февраля 2017 г., 21:05
Бизьнес зарплату не прибовляет, а цены прибавляют ежемесячно!
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