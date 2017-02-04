Потребительская активность липчан рухнула почти на 14%

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительской активности по итогам января 2017 года.

В январе наибольший рост доходов населения и потребительская активность были отмечены в Чеченской республике, Кемеровской, Саратовской, Тульской и Рязанской областях от +7, до +5%.В Липецкой области потребительская активность обрушилась на 13,7%. Регион попал в число депрессивных наряду с Костромской областью (-14,7), Бурятией (-13,8), Тверской областью (-13,1), Марий Эл (-12), Забайкальским краем (-11,9), Владимирской областью (-9,9). В соседней. Воронежской области потребительская активность снизилась на 8,3%