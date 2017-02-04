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НовостиВ России

В Москве нашли тело пропавшей девушки

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0
03 февраля 2017 г., 15:57
1560
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В Москве нашли тело пропавшей девушки

Труп находился в лесопарке.

Тело пропавшей в Москве в конце января 23-летней Натальи Меламед нашли в Красногорском лесопарке, говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

Труп нашли около 14 часов в пятницу, 3 февраля. Сейчас место обнаружения оцеплено, вызвана следственно-оперативная группа.

Известно, что девушка внезапно пропала 24 января 2017 года. После ссоры с близкими она ушла из дома и больше на связь с родными не выходила. В поисковую операцию в Красногорском лесопарке были вовлечены волонтеры общественных объединений и солдаты. Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство».
Теги новости: Тело, поиск
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