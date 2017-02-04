В Москве нашли тело пропавшей девушки

Труп находился в лесопарке.Тело пропавшей в Москве в конце января 23-летней Натальи Меламед нашли в Красногорском лесопарке, говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии.
Труп нашли около 14 часов в пятницу, 3 февраля. Сейчас место обнаружения оцеплено, вызвана следственно-оперативная группа.
Известно, что девушка внезапно пропала 24 января 2017 года. После ссоры с близкими она ушла из дома и больше на связь с родными не выходила. В поисковую операцию в Красногорском лесопарке были вовлечены волонтеры общественных объединений и солдаты. Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ «Убийство».