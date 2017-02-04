Полицейские и сотрудники ФСБ задержали членов наркобанды (ВИДЕО)

Преступную группу организовала 29-летняя липчанка.

фото пресс-службы УФСБ.

Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области пресечена деятельность группы, которая занималась сбытом наркотических средств на территории региона.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 25-летнего жителя гЛипецка к организации незаконного оборота наркотиков. Благодаря слаженной работе сотрудников оперативных подразделений УМВД и УФСБ России по Липецкой области подозреваемый был задержан в момент передачи крупной партии наркотиков и денежных средств.В ходе дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и остальные члены предполагаемой преступной группы. По имеющейся информации группу организовала 29-летняя женщина. Из незаконного оборота изъята крупная партия карфентанила, массой более 300 грамм.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.