Новый сайт
Искать:
4
Суббота, 4 февраля 2017 г.00:48
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали членов наркобанды (ВИДЕО)

Рекомендую
0
03 февраля 2017 г., 15:49
19
4123
Изменить шрифт
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали членов наркобанды (ВИДЕО)

Преступную группу организовала 29-летняя липчанка.

Смотреть видео
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали членов наркобанды
Смотреть фото
Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области совместно с УФСБ России по Липецкой области пресечена деятельность группы, которая занималась сбытом наркотических средств на территории региона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность 25-летнего жителя гЛипецка к организации незаконного оборота наркотиков. Благодаря слаженной работе сотрудников оперативных подразделений УМВД и УФСБ России по Липецкой области подозреваемый был задержан в момент передачи крупной партии наркотиков и денежных средств.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий были задержаны и остальные члены предполагаемой преступной группы. По имеющейся информации группу организовала 29-летняя женщина. Из незаконного оборота изъята крупная партия карфентанила, массой более 300 грамм.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде пожизненного лишения свободы.

фото пресс-службы УФСБ.

Теги новости: наркотики
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

На железнодорожном переходе задержан липчанин с наркотиками
На железнодорожном переходе задержан липчанин с наркотиками
26.01.2017 12:42:00
3
1421
Полицейские изъяли крупную партию наркотиков
Полицейские изъяли крупную партию наркотиков
01.02.2017 09:02:30
7
1665
Подросток продавал марихуану в торговом центре
Подросток продавал марихуану в торговом центре
01.02.2017 11:12:29
8
3345
Московская полиция проверяет причастность экс-мэра Ельца к хранению оружейного арсенала
Московская полиция проверяет причастность экс-мэра Ельца к хранению оружейного арсенала
02.02.2017 10:34:14
15
3669
17-летний студент нашел в автобусе четыре свертка с наркотиками
17-летний студент нашел в автобусе четыре свертка с наркотиками
02.02.2017 13:40:00
5
2107
Ваши комментарии
Добавить комментарий
А
03 февраля 2017 г., 22:54
Что такое карфинтонил?
Яшенька
03 февраля 2017 г., 22:47
Наркотест * * !!!!контора красава * их в рот
всё зае...
03 февраля 2017 г., 22:05
Я имел ввиду не для медицины.
Все комментарии (19)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро