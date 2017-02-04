«Почте России» назвали срок на перемены

Проект реорганизации подготовят в течение года.Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продолжить работу над законопроектом о реорганизации "Почты России", говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина. Как указывают «Известия», речь идет о завершении проработки и подготовке проекта в течение 2017 года. Эта работа поручена Минкомсвязи.
В 2013 году был утвержден план акционирования «Почты России», согласно которому организация должна быть преобразована в открытое акционерное общество в 100-процентной госсобственности.
Напомним, что ранее в организации опровергли сообщения о досрочном снятии полномочий с главы компании Дмитрия Страшнова. Срок его контракта официально истекает 1 июля 2017 года. Досрочную отставку связывали со скандалом, разгоревшимся после того как он выписал себе премию в размере 100 млн рублей.