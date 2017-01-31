В Липецкой области пройдет фестиваль вожатского мастерства

А уже 1 февраля заработает школа вожатого.

Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, 1 февраля состоится открытие Школы вожатого-2017. Оно пройдет в Центре развития творчества детей и юношества «Советский».Организатором школы вожатого выступает областной студенческий педагогический отряд «Союз» Липецкого регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».Программа школы рассчитана на 144 часа. В программу школы включены не только теоретические и практические занятия по детскому лагерю, но и различные мастер-классы по хореографии, сценическому мастерству, написанию сценариев и ораторскому искусству. Кроме того, запланированы встречи с интересными людьми, которым есть, чем поделится с новым поколением вожатых.Итоговым событием школы вожатского мастерства станет майский фестиваль вожатского мастерства «Место встречи – лето 2017». Напомним, что проект Кирилла Якимовича «Место встречи – лето 2017» в номинации «Творчество», стал победителем областного публичного конкурса «Молодежный проект».