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НовостиОбщество

Продавец решил не раскрывать покупателям сроки годности гнилой хурмы

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0
31 января 2017 г., 18:08
6
1082
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Продавец решил не раскрывать покупателям сроки годности гнилой хурмы
Фото https://liter.kz

В магазине на 15-м микрорайоне нашли массу нарушений.

Магазин на 15-м микрорайоне попался на многочисленных нарушениях правил торговли.

Как сообщили в «Агентстве содействия развитию торговой деятельности», часть товаров даже не была снабжена ценниками - рис, крупа перловая, горошек зелёный, кукуруза консервированная, печенье, томаты консервированные, напиток пепси кола, паста томатная, соевый соус.

В торговом зале продавалась и хурма без указания даты изготовления и срока годности. Впрочем одного взгляда на продукт становилось достаточно чтобы многое понять – хурма была тронута гнилью.

Кроме того, из 33 наименований социально значимых товаров на шесть была превышена цена. Так, огурцы свежие продавали за 143,90 руб./кг; помидоры - 165,90 руб./кг; лук репчатый - 18,70 руб./кг; свеклу – 16,50 руб./кг, молоко «Летний день» 3,2 % «пюр-пак» – 63,20 руб./0,9л.


Теперь магазину предстоит нести административную ответственность.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Аксакал
31 января 2017 г., 21:18
ээээ глюпий липчан все купит, много дэнег отдаст за гнилой хурма.
нлмк
31 января 2017 г., 20:29
мини-рынок на проспекте мира почему бы не проверить?двойной холодильник забит тухлятиной! и даже после жалоб всем нас...ть!
anna
31 января 2017 г., 19:36
Пока везли хурму, подмерзла последняя, и подгнила. Что ее назад везти?
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