Продавец решил не раскрывать покупателям сроки годности гнилой хурмы

Фото https://liter.kz

В магазине на 15-м микрорайоне нашли массу нарушений.

Магазин на 15-м микрорайоне попался на многочисленных нарушениях правил торговли.

Как сообщили в «Агентстве содействия развитию торговой деятельности», часть товаров даже не была снабжена ценниками - рис, крупа перловая, горошек зелёный, кукуруза консервированная, печенье, томаты консервированные, напиток пепси кола, паста томатная, соевый соус.

В торговом зале продавалась и хурма без указания даты изготовления и срока годности. Впрочем одного взгляда на продукт становилось достаточно чтобы многое понять – хурма была тронута гнилью.

Кроме того, из 33 наименований социально значимых товаров на шесть была превышена цена. Так, огурцы свежие продавали за 143,90 руб./кг; помидоры - 165,90 руб./кг; лук репчатый - 18,70 руб./кг; свеклу – 16,50 руб./кг, молоко «Летний день» 3,2 % «пюр-пак» – 63,20 руб./0,9л.



Теперь магазину предстоит нести административную ответственность.