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НовостиОбщество

Липчане нажаловались на киоск, который продает «фанфурики»

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31 января 2017 г., 17:57
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Липчане нажаловались на киоск, который продает «фанфурики»
Фото http://uatv.co

Правда, обнаружить нелегальные товары проверяющим не удалось. Или их хорошо спрятали?

В управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области поступила жалоба на торговлю так называемыми «фанфуриками» в киоске на улице Космонавтов.

Сотрудники управления выехали на место для проверки, однако собрать факты, подтверждающие торговлю запрещенными средствами, содержащими спирт, не удалось.

Как сообщили в пресс-службе управления, запретной продукции на прилавках не обнаружили. Правда, перед этим продавцы опустили жалюзи и заперлись изнутри. Лишь через некоторое время дверь контролерам все-таки открыли. Не исключено, что спиртосодержащую продукцию просто спрятали.

В управлении добавили, что до сих пор единичные случаи продажи “фанфуриков” обнаруживают в киосках, установленных во дворах. Причем, большинство из них установлены нелегально. Сотрудники управления проверили киоски по улицам Липовской, Гагарина, Горняцкой, 50 лет НЛМК. Тампосле ужесточения ответственности за торговлю “фанфуриками” предприниматели продажу спиртосодержащих настоек прекратили.

- О случаях продажи косметических средств двойного назначения, убедительная просьба незамедлительно сообщать по телефону горячей линии управления 89050441971, - обратились в управлении к сознательным гражданам.

Теги новости: "Фанфурики", торговля, нелегалы.
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Палка с мгера
31 января 2017 г., 23:34
indezit,
в нашей конторе всех под "фанфурики" заделали!
Олежко без петро
31 января 2017 г., 23:04
ну вы чё епт все конторы поспалили??? где я теперь тариться буду?
Решение вопроса
31 января 2017 г., 22:38
Не надо жаловаться,просто подожги
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