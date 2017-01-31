Липчане нажаловались на киоск, который продает «фанфурики»

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Правда, обнаружить нелегальные товары проверяющим не удалось. Или их хорошо спрятали?

В управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области поступила жалоба на торговлю так называемыми «фанфуриками» в киоске на улице Космонавтов.

Сотрудники управления выехали на место для проверки, однако собрать факты, подтверждающие торговлю запрещенными средствами, содержащими спирт, не удалось.

Как сообщили в пресс-службе управления, запретной продукции на прилавках не обнаружили. Правда, перед этим продавцы опустили жалюзи и заперлись изнутри. Лишь через некоторое время дверь контролерам все-таки открыли. Не исключено, что спиртосодержащую продукцию просто спрятали.

В управлении добавили, что до сих пор единичные случаи продажи “фанфуриков” обнаруживают в киосках, установленных во дворах. Причем, большинство из них установлены нелегально. Сотрудники управления проверили киоски по улицам Липовской, Гагарина, Горняцкой, 50 лет НЛМК. Тампосле ужесточения ответственности за торговлю “фанфуриками” предприниматели продажу спиртосодержащих настоек прекратили.

- О случаях продажи косметических средств двойного назначения, убедительная просьба незамедлительно сообщать по телефону горячей линии управления 89050441971, - обратились в управлении к сознательным гражданам.