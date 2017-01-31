Разъяренная бабуля в Десногорске вцепилась зубами в сотрудника «Евросети»

Пенсионерку не устроила сумма выигрыша в лотереюНеобычный инцидент произошел в городе Десногорске Смоленской области, где местная жительница пришла в офис компании "Евросеть", чтобы обналичить выигрышный талон.
Для получения выигрыша старушке прислали по телефону четырехзначный код. Его сотрудник "Евросети" и должен был внести в компьютер, чтобы заключить договор на выплату. Старушка выиграла в лотерею 100 рублей, но приняла четырёхзначный код за сумму выигрыша и решила, что выигрыш значительно больше и сотрудники офиса её обманывают.
Разозлившаяся бабуля подняла крик, - сообщает SmolDaily. Пенсионерка утверждала, что ее обманывают и хотят присвоить ее выигрыш себе. Требовала показать договор или иную документацию, подтверждающую, что выигранная ею сумма и правда 100 рублей. Однако когда ей показали все документы она резким движением руки вырвала документ. Скомкав выписку, пенсионерка хотела бежать, но сотрудники на свою беду решили ее остановить. Бабуля извернулась и сильно укусила за руку сотрудника «Евросети».
По информации МВД по Смоленску, на основании заявления от потерпевшего по данному инциденту правоохранительными органами проводится проверка. В настоящее время старушка-бунтарка задержана и находится в местном отделении полиции.