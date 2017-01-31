Журналисты попали под обстрел в Донецке

Съемки велись после ночного обстрела на Путиловке, когда начался обстрелВ Донецке под обстрел попали журналисты. Это съемочная группа новостного агентства "Анна ньюс" и корреспондент федерального агентства новостей. Никто из них не пострадал, - сообщает Вести.ру.
Съёмочная группа зафиксировала последствия обстрела, в ходе которого артиллерийский снаряд калибром 122 мм попал в крышу жилого здания. Как только журналисты приехали на место, начался обстрел. "Мы упали на землю. Было несколько "прилетов". После этого мы уехали", — рассказал корреспондент агентства.
Ранее сообщалось, что несколько районов Донецка обесточены в результате обстрелов. Позже и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что электроснабжение районов города восстановлено. Ополченцы и украинские силовики ранее заявили об обострении ситуации в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, а также в попытках наступления.
Петр Порошенко, президент Украины, поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве обеспокоены агрессивными, подрывающими минские договоренности действиями Киева в Донбассе.