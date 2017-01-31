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НовостиВ России

Журналисты попали под обстрел в Донецке

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31 января 2017 г., 17:19
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Журналисты попали под обстрел в Донецке
Фото с сайта: rusdozor.ru

Съемки велись после ночного обстрела на Путиловке, когда начался обстрел

В Донецке под обстрел попали журналисты. Это съемочная группа новостного агентства "Анна ньюс" и корреспондент федерального агентства новостей. Никто из них не пострадал, - сообщает Вести.ру.

Съёмочная группа зафиксировала последствия обстрела, в ходе которого артиллерийский снаряд калибром 122 мм попал в крышу жилого здания. Как только журналисты приехали на место, начался обстрел. "Мы упали на землю. Было несколько "прилетов". После этого мы уехали", — рассказал корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что несколько районов Донецка обесточены в результате обстрелов. Позже и.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин заявил, что электроснабжение районов города восстановлено. Ополченцы и украинские силовики ранее заявили об обострении ситуации в Донбассе. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк — Ясиноватая — Авдеевка, а также в попытках наступления.

Петр Порошенко, президент Украины, поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве обеспокоены агрессивными, подрывающими минские договоренности действиями Киева в Донбассе.
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